C’est désormais à vous de jouer ! La métropole de Lyon et le Sytral, la régie de transports en commun lyonnais, viennent de lancer une concertation publique de trois mois au sujet du tramway express de l’ouest lyonnais, dit « Teol », qui remplace l’idée du métro E, abandonné fin 2022. « On a déjà prouvé que nous faisons de vraies concertations et, comme à chaque fois, nous écouterons les avis des habitants », a insisté le président de la métropole de Lyon et de Sytral mobilités, Bruno Bernard, ce mercredi lors d’une conférence de presse.

Ainsi, la toute première question du formulaire porte sur « l’opportunité du projet ». En résumé, est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? Bruno Bernard n’a aucun doute sur la réponse. Il a assuré que ce projet « est une demande de la population » et que les études menées depuis plusieurs années « ont confirmé le besoin de renforcer la desserte dans ce secteur ». Entre 40.000 et 60.000 passagers sont estimés chaque jour. « C’est aussi une façon de proposer de nouvelles solutions de mobilité, pour développer le réseau de transport public surtout face aux enjeux de l’urgence climatique », a-t-il expliqué.

D’autres élus (de droite) de la métropole ne sont pas du même avis et n’ont pas attendu le début de la concertation pour le faire savoir. Bruno Bernard a estimé que c’était « un choix politique » qui repose « sur le montant que l’on souhaite investir dans les transports en commun ». « Le maire qui défend son territoire préfère légitimement un métro plutôt qu’un tram mais c’est financièrement impossible. Il y en a d’autres qui ont bien compris les avantages de ce choix, notamment par la possibilité de le rallonger à l’avenir », a-t-il dit en soulignant que ce serait « ce projet et pas un autre ».

Plusieurs scénarios possibles

Pour ce tram de 6,5 km dont 3 à 4 sous terre, estimé à 800 millions d’euros, plusieurs scénarios de tracés sont possibles et sont donc soumis au vote des participants. Depuis la station Alaï à Tassin-la-Demi-Lune, le Teol pourrait, soit aller directement à Ménival, soit passer par Libération et donc avoir un arrêt supplémentaire. Le positionnement de la station souterraine Charcot est également dans les choix à faire : plutôt près de la clinique ou alors au croisement de la rue du commandant Charcot et du boulevard des Provinces.

Le nouveau tracé soumis à une concertation auprès des habitants jusqu'à février 2024 - Sytral

La traversée de la Saône est aussi possible à deux endroits. La première option est le cours Suchet, pour se connecter à la station Place des archives et directement rejoindre le métro A à Perrache. La deuxième consiste à s’insérer par la rue Montrochet, à Hôtel de Région. Dans les deux cas, une passerelle pour traverser le fleuve devra être construite. Le Sytral a précisé que « quelles que soient les options retenues, le tram express rejoindra le métro B à Jean Macé ».

Des réunions publiques prévues dans les communes concernées

Des retours de la population sont aussi attendus sur « l’intermodalité [un parking relais à Alaï pourrait être envisagé], les modes actifs, la circulation et l’insertion du tramway dans les quartiers traversés ». Sur ce dernier sujet, Bruno Bernard a tenu à rassurer expliquant que les institutions avaient « une grande expérience sur les tramways ». « On sait que ça engendre des problèmes de voiries, qu’il faut regagner de l’espace, et c’est pour ça qu’on a intégré cette question à la concertation ».

Jusqu’au 5 février 2024, six réunions publiques sont prévues dans les communes, quartiers concernés et neuf stands de proximité pour échanger avec les habitants seront mis en place et trois ateliers techniques seront tenus (sur inscription). Pour avoir toutes les informations à ce sujet, le Sytral a dédié une page sur son site Internet. Si tout se passe comme prévu, le début des travaux est prévu en 2026. « Ce projet est important, il offre de nouvelles possibilités et on peut le sortir dans huit ans », a conclu l’élu.