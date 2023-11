Avec ses dates et ses journées dédiées, le calendrier sait se montrer taquin derrière sa mécanique bien huilée. Cette année, le ministère de l’Education nationale organise la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école ce jeudi 9 novembre. La Première ministre Élisabeth Borne et le ministre de l’Education nationale Gabriel Attal interviendront à Claude Debussy, un lycée parisien.

A quelques centaines de kilomètres, l’avenir judiciaire d’une affaire de harcèlement scolaire est en train d’être scellé. Au tribunal judiciaire de Mulhouse (Haut-Rhin), une juge d’instruction nommée avant l’été a ouvert une information judiciaire et reçoit ce jeudi matin la famille de Dinah Gonthier, un an après le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile et après un premier classement sans suite de l’affaire.

« On veut être pris au sérieux cette fois-ci »

Agée de 14 ans, la jeune fille s’est suicidée au domicile familial de Kingersheim dans la nuit du 4 au 5 octobre 2021, alors qu’elle venait de rentrer en classe de seconde à Mulhouse. Pour les parents et Rayan, le frère aîné de Dinah, cela ne fait aucun doute : la jeune fille est passée à l’acte à cause du harcèlement scolaire, et la justice doit le reconnaître. « On veut être pris au sérieux cette fois-ci », a prévenu le jeune homme de 23 ans.

« J’attends de l’écoute et du courage judiciaire, avance Me Boutron-Marmion, avocate de la famille. On veut de nouvelles investigations, concernant notamment l’exploitation du téléphone de Dinah. On attend aussi des auditions plus poussées chez certains protagonistes, dont le chef d’établissement. »

Car depuis cette nuit tragique, le marathon judiciaire a éprouvé la famille. Tout débute en classe de quatrième, se remémore Rayan qui identifie deux causes de harcèlement scolaire : la personnalité de sa cadette et son orientation sexuelle. « Ma sœur, c’était une fille qui parlait beaucoup, qui adorait l’école, qui était très intelligente, qui en redemandait toujours plus. Ça peut avoir le don d’agacer les gens, vous savez comment ça se passe à l’école », détaille l’étudiant en philosophie.

Les parents affirment avoir alerté l’Education nationale à plusieurs reprises

Sa sœur s’est aussi demandé si elle « aimait les filles ou les garçons ». Elle s’est confiée à un groupe de copines qui ont soufflé le « chaud et le froid avec elles », avant de la dénigrer. « Elle a été stigmatisée pour être l’intello, puis pour la lesbienne », résume Rayan, qui n’habitait pas au domicile familial au moment des faits, mais se souvient d’avoir constaté plusieurs changements chez sa cadette : sommeil troublé, perte de poids. Inquiète, la famille alerte le collège à plusieurs reprises. « Le problème vient de votre fille, pas de chez nous », rétorquait l’établissement, qui les a poussés à aller consulter, se rappelle Rayan. « On l’a fait, Dinah était suivie par un psychologue, elle est allée je ne sais combien de fois chez le médecin. Mais elle ne voulait plus aller à l’école, et le disait. »

La jeune fille tente une première fois de mettre fin à ses jours en mars 2021. « Ce qui est fou, c’est que tout est là dans cette affaire, le harcèlement est partout », peste Rayan. Après cette première alerte, il se souvient que sa sœur a passé et réussi son brevet des collèges, avant de gagner le Maroc pour les grandes vacances. Puis, à la rentrée, en recroisant le groupe de harceleuses, l’état de santé de Dinah s’est détérioré à nouveau selon son frère.

Un nouvel espoir après un classement sans suite

L’adolescente décédée, une plainte est déposée en novembre 2021 par la famille et le parquet de Mulhouse diligente une enquête pour harcèlement et recherches des causes de la mort. L’action judiciaire est classée sans suite en septembre 2022. « Beaucoup de procédures sont classées sans suite avant d’être rouvertes, éclaire Me Boutron-Marmion. Ce n’est pas ce classement qui a été douloureux, mais la manière dont ça a été géré. Aujourd’hui, pour des affaires de harcèlement, je pense que ce ne serait plus possible ».

Rayan se souvient être présent en cours, avant d’être interrompu par une série d’appels. « Les journalistes m’ont appris en direct le classement sans suite, juste après une conférence de presse. On n’était pas au courant. » De ce jour-là, le jeune homme a concerné ce douloureux sentiment, « comme si on avait tué ma sœur une deuxième fois ».

Nommé cet été ministre de l’Education nationale, Gabriel Attal a fait du harcèlement scolaire l’une de ses priorités, en dévoilant un plan en septembre dernier pour lutter contre ce fléau. L’ancien ministre des Comptes publics a aussi souhaité qu’une procédure disciplinaire soit lancée contre l’ex-rectrice de Versailles, après le suicide de Nicolas, un lycéen harcelé. Un contexte favorable à l’heure du nouvel examen du dossier de Dinah ? « Le dossier était solide il y a trois ans, il l’est encore aujourd’hui, assure Me Boutron-Marmion. Mais depuis, on a observé un éveil des consciences sur le sujet. Je ne doute pas que ce changement aidera au bon traitement de l’affaire. »