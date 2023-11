La promesse de mettre un professeur devant chaque classe a fortement pâli. La rentrée 2023 s’est déroulée malgré la pénurie d’enseignants, éclipsée médiatiquement par l’interdiction de l’abaya. Dans l’espoir d’enrayer le phénomène, l’Education nationale a annoncé ce mercredi la prolongation de la période d’inscriptions aux concours.

Elle repousse ainsi les inscriptions jusqu’au 7 décembre, contre le 9 novembre actuellement. Sont concernés, les aspirants professeurs d’EPS, des écoles, certifiés, en lycée technologique, en lycée professionnel, agrégé mais aussi les Conseillers principaux d’éducation (CPE) et les psychologues de l’éducation nationale.

Plus de 3.100 postes non pourvus

Chaque année, les difficultés à recruter des professeurs s’intensifient. Si le phénomène n’est pas nouveau, il est de plus en plus brûlant. A la rentrée, plus de 3.100 postes n’étaient pas pourvus. « Des nouvelles mesures structurelles visant à mieux reconnaître le métier de professeur et contribuant à son attractivité sont en cours », ajoute le ministère de l’Education.

Pas sûr toutefois que cela rassure les enseignants alors que 68 % d’entre eux confiaient leur inquiétude de subir un « manque de personnel » à la rentrée selon un sondage SE-Unsa mené auprès de 2.000 personnes fin août.