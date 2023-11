« Chez moi, Noël ça dure deux mois ! » La fête d’Halloween à peine passée, nombreux sont ceux à déjà sortir les guirlandes et les bonhomes de neige pour égayer leur maison. Peu importe si certains estiment que c’est « trop tôt », le sapin trône dans le salon dès le mois de novembre pour Françoise. « Dans mon enfance, Noël ne durait que huit jours à la maison, et ça m’attristait. Depuis quelques années je possède un sapin synthétique et je le sors dès la mi-novembre. Il restera jusqu’au premier dimanche de la nouvelle année. Et j’en suis ravie ! »

Toutes ces lumières et couleurs sont un bon moyen de faire face à la fameuse « déprime hivernale ». « Les jours se raccourcissent, il fait plus froid, ça permet d’avoir un chez-soi chaleureux et festif le plus tôt possible », souligne Emma. Un avis partagé par Belinda. « Ça apporte de la joie et de la bonne humeur, même si mon entourage n’est pas toujours d’accord avec mes idées ! Après tout, c’est la plus belle période de l’année. J’en profite aussi pour impressionner mes hôtes et améliorer ma décoration chaque année. »

Et le choix ne manque pas. Les guirlandes et autres boules trônent dans les rayons des magasins de plus en plus tôt. Au grand dam des fans de la Fête des morts, délaissée par les grandes surfaces.

« Patienter jusqu’au réveillon »

Nathalie coupe la poire en deux. Elle décore tôt, mais en deux étapes. « Je commence vers le 11 novembre, figurines et lumières, mais je ne sors le sapin que début décembre. Et toute la famille est d’accord. » Pour Thierry aussi, l’objectif principal est de faire plaisir aux petits et aux grands. « Pour les enfants, pour ma femme, pour mes parents qui adorent Noël. Parce que ça ne gêne personne. Parce que c’est beau. Parce que je fais ce que je veux chez moi. Parce qu’il n’est jamais trop tôt mais souvent trop tard. Parce que ça brille, ça clignote. Pour moi. »

Installer les décos plus tôt, ça laisse aussi « le temps aux enfants d’en profiter et de patienter sagement jusqu’au réveillon », ajoute Nathalie. A l’instar des calendriers de l’avent, dont la cote ne baisse pas, y compris chez les adultes.

Tel un irréductible gaulois, Etienne tient, lui, la tradition jusqu’au bout et n’installe ses décorations que « le premier dimanche de l’Avent ».

A vos marques, prêts, décorez !