Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le mot tribunal est une nouvelle fois ce mercredi à l’agenda de Nicolas Sarkozy. L’affaire dite « Bygmalion », sur le financement de sa campagne présidentielle perdue en 2012, revient en effet devant la cour d’appel de Paris. En septembre 2021, l’ancien chef de l’Etat, jugé pour avoir dépassé le plafond légal de dépenses de sa campagne, avait été condamné à un an de prison ferme, la peine maximale alors prévue par la loi. Il avait aussitôt annoncé son intention de faire appel, considérant cette condamnation « injuste ».

Contrairement à ses coprévenus, Nicolas Sarkozy n’est par contre pas mis en cause pour le système de fausses factures lui-même, imaginé pour masquer l’explosion des dépenses de sa campagne (près de 43 millions d’euros, alors que le plafond légal était de 22,5 millions).

Si l’on en croit les députés socialistes, c’est un cadeau pour les familles monoparentales précaires qu’il ne reste plus qu’à emballer ce mercredi. A l’Assemblée nationale, le PS a en effet affirmé mardi avoir obtenu l’accord du gouvernement en faveur de leur proposition de majorer la prime de Noël pour ces familles, « à hauteur de 115 à 200 euros supplémentaires par foyer ».

Le député PS Philippe Brun a indiqué qu’il défendrait mercredi un amendement dans ce sens, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances dit « de fin de gestion » pour 2023, un texte permettant des ajustements de crédits pour l’exercice budgétaire en cours. Le groupe socialiste prévoit de s’abstenir lors du vote global sur le texte, une fois l’obtention de cet amendement acquise.

L’actuelle campagne européenne du PSG est particulièrement laborieuse. Avec deux défaites en quatre matchs, le club de la capitale n’est même pas du tout assuré de voir les 8es de finale de Ligue des champions en février. Paris, pourtant en forme depuis sa débâcle 4-1 à Newcastle début octobre, n’a en effet pas résisté mardi soir à la fureur de San Siro et s’est incliné face à l’AC Milan (2-1), avec notamment un but à la 50e d’Olivier Giroud synonyme de victoire pour le club italien.

Avec cette défaite et la victoire de Dortmund (2-0) contre Newcastle, le groupe F est complètement relancé : les Allemands en ont pris la tête (7 points), un point devant le PSG, qui devance l’AC Milan (5 pts) et Newcastle (4 pts). Mbappé et ses coéquipiers vont donc devoir batailler pour espérer aller loin dans la compétition.