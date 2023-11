« Notre première réaction a été, il est vrai, très prompte, mais légitime dans un contexte où le vandalisme est présent, et au regard de la symbolique de ce site. » Contacté ce mardi par 20 Minutes, le conseil départemental de la Gironde reconnaît s’être trompé, après que le mémorial de la ferme de Richemont, à Saucats, a été retrouvé endommagé dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le Mémorial de la ferme de #Richemont, monument aux martyrs de la Résistance, a été profané la nuit dernière.



Le Mémorial de la ferme de #Richemont, monument aux martyrs de la Résistance, a été profané la nuit dernière.

Le Département de la #Gironde, propriétaire des lieux, dénonce haut et fort ces actes d'incitation à la haine en ces temps de montée de l'antisémitisme et du racisme.



Très rapidement, vendredi matin, le département a publié un communiqué dénonçant « la profanation » de ce site érigé en mémoire de treize jeunes résistants abattus par la Gestapo et la milice française, le 14 juillet 1944, dans cette ferme de Richemont détruite à l’issue de ce combat qui a duré trois heures. Classé monument historique, le mémorial inauguré en 1953 se veut aussi monument aux martyrs de la Résistance du Sud-Ouest.

« L’obélisque a capté la foudre (…) provoquant un éclatement des zones couvertes par les dalles »

Mais dès vendredi, la gendarmerie, après s’être rendue sur place, remettait en cause la version du vandalisme, estimant que les dégâts étaient plutôt le résultat des intempéries suivant la tempête Ciaran, qui s’est abattue sur la façade atlantique. Durant le week-end, c’est l’association Astronomie Gironde 33 qui affirmait à son tour que c’est « la foudre qui a percuté le monument de plein fouet occasionnant des dégâts à sa base. »

Les dégradations commises sur le mémorial - Benoît Labbé

« L’obélisque, de par sa structure en fer, a capté la foudre, laquelle a trouvé un chemin vers le sol rencontrant sur son périmètre une zone gorgée d’eau. L’énergie de l’éclair a vaporisé instantanément l’eau contenue dans le sous-sol, provoquant un éclatement des zones couvertes par des dalles. »

Travaux de consolidation

« Les premières personnes qui se sont rendues sur place vendredi se sont dit que ce n’était pas possible qu’il s’agisse de la tempête, au regard de la taille des pierres qui étaient tombées, explique ce mardi le conseil départemental, et l’hypothèse du vandalisme a été avancée. Mais, au regard de ces nouvelles informations, et d’autant plus qu’il a été confirmé qu’un impact de foudre s’est bien produit sur ce site, nous nous rangeons désormais à cette hypothèse, et avons suspendu notre dépôt de plainte. »

Le conseil départemental ajoute « qu’une entreprise spécialisée va être sollicitée, en lien avec la Drac, pour effectuer un diagnostic structurel approfondi, dans le but de consolider et restaurer l’ensemble du mémorial, pour lequel il existait déjà un projet de valorisation. »