Les organisations étudiantes de l’université Bordeaux Montaigne, secouée par une vague de violences sexistes et sexuelles, notamment dans les départements de philosophie et d’archéologie, ne comptent pas rester les bras croisés. Des représentants du Poing levé, du pain et des roses, de l’Union étudiante Bordeaux, et de la fédération syndicale étudiante (FSE) s’indignent publiquement ce mardi de l’inefficacité de la cellule stop violences et de l’omerta autour de ces affaires, qu’on peut difficilement, à leur sens, cantonner entre les murs de l’université.

Dans un communiqué du 7 novembre, le président de l’université Bordeaux Montaigne rappelle que la procédure disciplinaire concernant le professeur de philosophie mis en cause « est soumise à la confidentialité », mais les organisations étudiantes estiment qu’il est possible de communiquer des éléments d’informations généraux sur le travail de la cellule, sans la compromettre. Ils pointent un manque de transparence et d’information auprès de l’ensemble de la communauté universitaire qui se sent dans le « flou ».

Une assemblée générale ce jeudi

Ce jeudi est organisée une assemblée générale à l’université, pour mobiliser les étudiants à la veille du conseil d’administration ce vendredi. Il doit examiner une motion qui demande « un bilan anonyme du protocole de gestion de ces affaires en cours », comme l’explique Jahan Lutz, élu au conseil d’administration et membre du Poing Levé. « On dénonce des violences sexistes et sexuelles en totale omerta dans l’université, les étudiants ne sont informés que par communiqués, sans communication directe, cela mène à des discussions fermées », ajoute cet élu.

Tandis que la présidence de l’Université assure que la cellule a été avisée à partir du 1er juin 2022, Barbara Stiegler confirme qu’elle a alerté la cellule dès le mois de mars, sur son cas et celui des étudiantes, et que sa hiérarchie avait été mise au courant dès décembre 2021. C’est la plainte pour viol de cette enseignante-chercheuse contre un collègue professeur, ancien vice-président de l’université, qui a ouvert la voie à une dizaine de plaintes émanant d’étudiantes ou d’anciennes étudiantes en philosophie. Elles rapportent des comportements inappropriés de la part de l’enseignant et pour certaines du harcèlement ou des agressions sexuelles.

« Les victimes sont arrivées à la maison d’Ella parce qu’elles n’avaient aucune nouvelle de cette cellule et donc de l’université, elles étaient dans une attente et une souffrance très forte », réagit Annie Carrareto, cofondatrice du planning familial, qui travaille avec la maison d’Ella. Les structures se sont portées parties civiles dans la procédure engagée par Barbara Stiegler. Certaines étudiantes ont eu des retours, mais sans que cela donne lieu à un accompagnement psychologique ou juridique, selon Le Planning. « Le conseil de discipline, dépaysé à Toulouse, a confirmé que les étudiantes n’étaient là pour parler que des faits concernant Barbara, ce qui est violent quand on est soi-même victimes », complète Annie Carrareto. Une situation vivement démentie par l’université qui assure que tous les cas ont été pris en compte par le conseil de discipline.

Retour à son poste du professeur mis en cause

En archéologie, ce seraient plusieurs victimes de harcèlement qui auraient mis en cause un enseignant, finalement réintégré récemment dans les effectifs de l’université après une décision du tribunal administratif qui avait jugé sa suspension abusive. Le professeur de philosophie mis en cause par Barbara Stiegler est lui aussi de retour en face des étudiants, depuis ce lundi, et l’enseignante-chercheuse a exercé son droit de retrait. Dans un communiqué, l’université explique ce retour par le fait « qu’un établissement n’a pas le pouvoir de suspendre un collègue au-delà de douze mois au total ». « C’est scandaleux, s’indigne Annie Carrareto. Et il n’y a aucune mesure de protection et d’accompagnement pour les étudiantes, qui sont des victimes présumées ».

Les organisations étudiantes craignent que ces affaires ne soient que la partie émergée de l’iceberg et aimeraient que la cellule Stop Violences soit reformée. « La cellule est entièrement nommée par la présidence ce qui pose un problème d’indépendance, pointe Petra Lou, étudiante membre du Poing levé. On va en discuter en assemblée générale ce jeudi mais, on pense qu’il faut qu’elle soit élue, qu’elle représente l’ensemble des composantes de l’université et intègre aussi du personnel formé. »