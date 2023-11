A Brest, cela fait déjà six jours que la gare n’a pas vu circuler le moindre TGV. Suite au passage de la tempête Ciaran, le réseau ferroviaire breton a en effet été durement touché avec la chute de plus de 300 arbres sur les voies. Si des difficultés persistent, la situation s’améliore progressivement dans la région.

Les équipes d’Enedis ayant réussi à « fiabiliser l’alimentation électrique », les TGV vont ainsi pouvoir circuler normalement sur l’axe Paris-Brest à partir de mercredi en fin de matinée. Jusqu’à présent, c’était la gare de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) qui était la dernière étape pour les voyageurs. Ces derniers devaient ensuite prendre un bus pour rejoindre Brest.

La ligne Quimper-Landerneau toujours à l’arrêt

Sur le réseau TER, il y a du mieux également avec la réouverture complète de l’axe Guingamp-Carhaix dès mercredi matin et de l’axe Plouaret-Lannion à partir de jeudi matin. Sur ce dernier axe, les équipes de la SNCF devront au préalable finaliser les réparations des caténaires avant de faire circuler des rames techniques « pour vérifier l’état de la voie et nettoyer la surface du rail. »

Le seul point noir concerne toutefois la ligne Quimper-Landerneau, la plus durement touchée par la tempête. « De nombreux arbres encombrent encore la voie », indique la SNCF, précisant qu’un passage à niveau doit également être réparé et six points d’alimentation électrique reconnectés sur cet axe. Des cars de substitution ont pris le relais sur cette ligne où un retour à la normale n’est pas attendu avant la fin de la semaine.