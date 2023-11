Une antenne du Mémorial de la Shoah ouvrira à Nice dans deux ans

Elle devrait accueillir ses premiers visiteurs en décembre 2025. Le conseil municipal de Nice vient d’approuver la mise à disposition d’un bâtiment pour la création d’une antenne locale du Mémorial de la Shoah. Le projet, initié en 2021, a été entériné ce mardi matin, un mois jour pour jour après le lancement de la guerre Hamas-Israël et alors que « la parole antisémite s’est libérée », selon Christian Estrosi. Serge Klarsfeld a salué sur place un « geste fraternel et réconfortant ».

Grâce au soutien des maires successifs, « tous les lieux de mémoire de la persécution des juifs à Nice ont été marqués », a aussi souligné le militant pour la mémoire de la Shoah devant les élus de la cinquième ville de France, aux côtés de sa femme Béate.

Merci à Serge Klarsfeld pour les mots forts prononcés à la tribune du #CMNice et pour l'hommage rendu au travail mémoriel engagé par la @VilledeNice depuis 2008 avec @MartineOuaknine et avant au conseil général des @AlpesMaritimes pic.twitter.com/kTqwWNcL8p — Christian Estrosi (@cestrosi) November 7, 2023



« Paris, Lyon et Nice sont des villes où la haine antijuifs des nazis a laissé le plus de traces dans les mémoires et sur les murs », a-t-il également déclaré, rappelant comment il avait lui-même échappé à une rafle à Nice, en 1943, grâce à une cache installée par son père dans un placard.

Exposition permanente et pour les scolaires

L’antenne niçoise du Mémorial de la Shoah proposera des programmes pour les scolaires et une exposition permanente sur les juifs de Nice pendant la Seconde Guerre mondiale, rendue singulière par le passage d’une occupation italienne à une occupation allemande en 1943. Elle s’ajoutera au mémorial de Paris et aux différents lieux de mémoire installés à Drancy, Cercil, Clermont-Ferrand, Chambon-sur-Lignon et Pithiviers notamment.

La future structure sera située dans un ancien poste électrique de 400 m2 dans le centre de Nice, loué par la ville un euro par an. Les travaux de 1,5 million d’euros, financés par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, doivent débuter fin 2024.

« L’antisémitisme n’a pas disparu avec les victimes des camps de concentration. Nous ne le voyons que trop bien depuis un mois [et le début de la guerre Hamas-Israël]. La parole antisémite s’est libérée. C’est odieux et c’est inquiétant », a déclaré le maire Christian Estrosi (Horizons) avant un vote à l’unanimité.