Depuis bientôt trois semaines, Louis* « survit », soupire-t-il. Comme d’autres résidents de la cité universitaire Boutonnet, à Montpellier (Hérault), cet étudiant n’a plus d’eau chaude, dans son appartement, raconte-t-il à 20 Minutes. « Le quotidien est compliqué, déplore cet étudiant. Le matin, je n’ai pas envie de me lever, et passer directement sous l’eau froide. »

Froide, le mot est faible, rectifie Louis. « Gelée ! » Alors il se passe un coup de gant, et retourne sous la couette. « En rentrant, c’est encore la même histoire, soupire-t-il. J’essaie de passer sous la douche, mais c’est compliqué. » Alors il se lave au gant, encore.

« J’ai les cheveux gras, parce que pour me les laver, je dois faire bouillir de l’eau dans ma casserole. C’est la seule façon d’en avoir. » Louis assure n’avoir pu prendre qu’une seule douche chaude en trois semaines, depuis qu’il y a une panne, à la cité U. Mais aussitôt a-t-il pu se réchauffer un peu, que l’eau chaude a, à nouveau, été coupée. « Pour faire la vaisselle, c’est pareil », s’emporte-t-il. Il n’y a pas d’eau chaude dans l’évier que tous les résidents de l’étage partagent, alors pour essuyer les assiettes avec de l’eau glacée, « bon courage », confie-t-il. « 20 minutes de plonge, pour 5 minutes de cuisine ! »

Le linge a mis « cinq jours à sécher, étendu dans la chambre »

Pour ne rien arranger, cet étudiant n’a pas de chauffage, dit-il. Et pas de rideaux, non plus, assure-t-il. « Alors, l’air froid de dehors passe par les fenêtres, et il fait constamment froid dans les chambres, donc c’est pull, plaid et jogging, tous les jours. Avec les températures de ces dernières semaines, ça n’a pas été évident. » Pas évident, non plus, de faire sécher son linge. Il a mis « cinq jours à sécher, étendu dans ma chambre », assure-t-il.

A 20 Minutes, les services du Crous de Montpellier confirment que « certains résidents de la cité universitaire Boutonnet ont pu constater que le réseau d’alimentation en eau chaude (…) fonctionnait de manière aléatoire depuis plusieurs jours. Ces dysfonctionnements sont liés au chantier de construction de la future résidence, située près du bâtiment administratif, et plus spécifiquement à la mise en place depuis quelques semaines d’une nouvelle chaufferie qui permettra, à terme, de bénéficier à la cité d’un système d’alimentation en eau chaude plus performant et soucieux de l’environnement ».

Les services du Crous se disent « pleinement conscients que ces problèmes impactent les conditions de vie de certains étudiants »

Le Crous assure qu’en « dépit de multiples tentatives de résolution du dysfonctionnement d’alimentation en eau chaude depuis cette nouvelle installation, et malgré une amélioration dans la plupart des bâtiments (…), la situation n’est pas encore complètement stabilisée à l’heure actuelle, notamment sur un bâtiment, et nous le déplorons vivement pour les étudiants ». Tout est mis en œuvre, assure l’organisme, pour que tous les étudiants puissent retrouver l’eau chaude, dans leurs logements.

Une nouvelle intervention est prévue ce mardi, indique le Crous. « Si les étudiants de la cité rencontrent un problème spécifique et urgent lié à cette situation, ils sont vivement engagés à le signaler en s’adressant à l’administration de la cité U, détaillent ses services. Pleinement conscients que ces problèmes impactent les conditions de vie de certains étudiants au quotidien, nous les tenons informés jusqu’à la résolution du problème. »

* Le prénom a été changé, pour préserver l’anonymat.