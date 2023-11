Elle doit se tenir ce vendredi 10 novembre à l’hôtel des ventes de la rue Chaptal, à Nantes (Loire-Atlantique). Organisée par la société Salorges Enchères, cette vente aux enchères a vu son catalogue être modifié suite à la publication d’un article de presse. Samedi, nos confrères de Ouest-France révélaient que la tenue d’un déporté nantais envoyé dans le camp de concentration de Dachau pendant la Seconde Guerre mondiale serait mise en vente. La vente, intitulée « Militaria et jouet », proposait au départ un pantalon et une veste portée par Francis Richard. Ce résistant nantais avait été arrêté en 1944 et envoyé au camp de concentration de Dachau, en Allemagne. L’homme s’en est sorti vivant et a pu rentrer à la fin de la Seconde Guerre mondiale mais souffrait de lourdes séquelles. Il serait mort en 1959 à l’âge de 46 ans.

Plusieurs associations s’étaient indignées de la mise aux enchères de ces vêtements. Les Amis de la fondation pour la mémoire de la déportation ont, notamment, écrit à la société d’enchères pour faire valoir que « la mémoire liée à la tenue des déportés n’est pas marchandable ».

« La tenue sera donnée à un organisme »

Compte tenu de l’émoi provoqué, la tenue, qui avait été mise à prix « entre 300 et 400 euros », est finalement retirée du catalogue, fait savoir ce mardi la société d’enchères, confirmant une information de Ouest-France. « Nous avons échangé avec le client. La tenue ne sera finalement pas mise en vente. Elle sera donnée. Le client réfléchit à quel organisme », indique Alexandre Kaczorowski, administrateur des ventes de Salorge Enchères.

Le camp de concentration de Dachau fut le premier à être mis en place par le régime nazi en 1933. Il restera ouvert jusqu’en avril 1945 et l’arrivée des soldats américains. Selon les enregistrements répertoriés, plus de 30.000 personnes ont péri dans ce camp. A l’arrivée des soldats américains, 35.000 personnes y étaient détenues. Environ 40.000 autres travaillaient dans 183 Kommandos extérieurs.