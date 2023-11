Les températures commencent à descendre en Bretagne. Pour toutes celles et ceux qui sont privés d’électricité, le temps commence à être très long. Dans le noir depuis le passage de la tempête Ciaran dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre, de nombreux foyers s’apprêtent à passer une sixième journée dans l’obscurité. D’après Enedis, 64.900 logements étaient toujours privés d’électricité lundi soir. Le département du Finistère, balayé par des rafales à plus de 200 km/h, reste de loin le plus handicapé avec 40.000 foyers touchés.

En @regionbretagne, grâce à la mobilisation d'@enedis et de ses partenaires, moins de 64900 clients restent privés d'électricité. Tous nos efforts se concentrent sur eux.@finistere_29▶️40000@cotesdarmor22▶️15200@morbihan_fr▶️9700



Lundi, Enedis a effectué des survols en hélicoptère aux abords de Guingamp pour accélérer le travail de diagnostic de l’état de certaines lignes. Partout dans la région, ses agents, endeuillés par la mort de l’un des leurs samedi, doivent faire face à des arbres couchés sur les liaisons électriques, qui ralentissent les travaux de rétablissement. De nombreux habitants et professionnels ont dû se résoudre à jeter tout le contenu de leur frigidaire et congélateur. « On a dû tout balancer le frais et les surgelés avec mon mari. Quand je pense qu’il y a des gens qui galèrent à manger, ça m’a donné envie de pleurer », témoigne Fabienne, qui tient l’épicerie de Pleugriffet, dans le Morbihan.

Largement perturbé depuis le passage des tempêtes Domingos et Ciaran, le réseau mobile devrait être rétabli « dans les prochains jours » dans les zones touchées par le passage de la tempête, principalement en région Bretagne, a indiqué le ministre Jean-Noël Barrot lors d’un déplacement dans le Finistère.