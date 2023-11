Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les armes ne vont pas pour l’instant se taire à Gaza. Malgré les pressions internationales au regard de la dramatique situation humanitaire, Benyamin Netanyahou s’est en effet montré lundi inflexible lors d’un entretien sur la chaîne ABC News.

Le Premier ministre israélien a déclaré que son pays aurait la « responsabilité générale de la sécurité » de ce territoire pour une « durée indéterminée », une fois que la guerre avec le Hamas aura pris fin, rejetant donc à nouveau un cessez-le-feu « sans libération des otages ». Plus tôt, le chef de l’ONU Antonio Guterres avait pourtant appelé à mettre fin « au cauchemar humanitaire à Gaza » devenu « un cimetière pour les enfants ».

Un ancien et un actuel ministre de la Justice ont cette semaine rendez-vous à la barre. Alors qu’Éric Dupond-Moretti est devant les juges de la Cour de Justice de la République (CJR) depuis lundi, un autre tribunal, correctionnel cette fois, va entendre ce mardi un de ses prédécesseurs. L’ancien garde des Sceaux François Bayrou va en effet s’expliquer en début d’après-midi à Paris, où il est jugé dans le dossier des assistants parlementaires de l’UDF et du MoDem.

Le triple candidat à la présidentielle comparaît pour complicité, par instigation, de détournement de fonds publics, ce qui lui vaut d’encourir 10 ans d’emprisonnement, un million d’euros d’amende et 10 ans d’inéligibilité.

Le monde littéraire va, comme chaque année, avoir les yeux rivés ce mardi sur un déjeuner au restaurant Drouant à Paris. C’est en effet lors de celui-ci que va être annoncé le Goncourt 2023, comme le veut la tradition depuis 1914. Le romancier Éric Reinhardt est favori du plus prestigieux des prix littéraires français, avec un roman à la forme audacieuse sur la chute d’une femme délaissée par son mari.

Face à Sarah, Susanne et l’écrivain, les prétendants s’appellent Jean-Baptiste Andrea (Veiller sur elle) et Gaspard Koenig (Humus). Le prix a quatre finalistes, mais l’une d’entre eux n’a presque aucune chance : Neige Sinno. Triste tigre, que les lecteurs de 20 Minutes plébiscitent, a en effet remporté lundi le Femina. Or, ce prix avait été créé en 1904 en réaction à la misogynie du Goncourt, et le Goncourt tient à s’en démarquer systématiquement.