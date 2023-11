Adrien « y pense tout le temps ». Le 7 octobre, ce Français de 43 ans a échappé de justesse à l’attaque du kibboutz de Gevim, en Israël, dans lequel il se trouvait avec sa femme et leur bébé de neuf mois. Ils avaient passé 24 heures calfeutrés avant de se sauver pour rejoindre Tel-Aviv. Le père de famille avait alors témoigné pour 20 Minutes. Un mois après, de retour à Paris, il nous parle des conséquences de cette attaque sur sa santé mentale et celle de sa femme.

« Sur le coup, il y avait l’adrénaline, on n’avait pas le temps de réaliser, analyse-t-il. C’est après qu’on réalise. » Adrien et sa femme franco-israélienne souffrent tous deux de stress post-traumatique. Pendant plusieurs jours, dès qu’il entendait des enfants jouer avec un ballon, il avait l’impression d’entendre des coups de feu. Quand le RER passait à proximité, il croyait qu’il s’agissait de fusées d’interception au décollage. Lorsque Adrien regarde son enfant, il a du mal à penser à ceux, sur place, qui n’ont pas eu sa « chance ». « Avec ma femme, on imagine en permanence ce qui aurait pu se passer si les hommes du Hamas avaient réussi à entrer. »

Appels réguliers à la cellule psychologique

Le 12 octobre, cinq jours après l’attaque, le couple réussit à prendre le premier vol de rapatriement vers la France. A leur arrivée dans la capitale, une cellule de crise les attend, composée de professionnels de la Croix-Rouge, du Smur et du Samu. « Ils se sont présentés en disant qu’ils avaient une petite tente éloignée si on voulait venir discuter. J’ai pris les papiers en leur disant qu’on allait prendre contact avec eux. » Sa femme est immédiatement prise en charge par une professionnelle de la cellule psychologique mise en place par le ministère des Affaires étrangères. « Cela a été fait avec beaucoup de tact. »

Depuis, son épouse appelle les psychologues de la cellule plusieurs fois par semaine. Car chaque jour, à mesure que les visages de nouvelles victimes du Hamas sont rendus publics, elle reconnaît les traits d’une connaissance qu’elle côtoyait dix, quinze ans plus tôt. « C’est difficile de dire si elle va mieux. Je pense que ça a plus amorti qu’amélioré les choses. C’est toujours très difficile pour elle. Il y a un avant et un après. » La mère de famille dort mal. Très mal. Après les événements, elle n’a pas réussi à fermer l’œil pendant cinq jours.

« Cela pèse sur la relation, sur le couple », reconnaît le père de famille. Le duo ne parvient pas à aborder l’attaque du 7 octobre ensemble. « On ne parle pas trop de cela tous les deux, pour éviter que le foyer ne devienne une caisse de résonance. »

« Je suis un survivant et je dois faire attention à ce que je dis »

Un mois après l’attaque, Adrien, lui, n’a toujours pas appelé la cellule psychologique. « Pas eu le temps ». Mais il dit souffrir d’un certain isolement en tant que victime. « J’ai perdu un ami au Bataclan. J’ai des amis qui ont perdu leur enfant sur la promenade des Anglais à Nice. Je n’ai pas été aussi affecté par les événements du 7 octobre qu’eux, et c’est normal que deux attentats terroristes sur le sol français aient plus d’écho en France que les attaques du 7 octobre en Israël. Mais si on regarde la liste des victimes françaises, 39 aujourd’hui, c’est l’un des plus importants attentats terroristes depuis celui du 14 juillet 2017, et c’est sûrement la période où la France a eu le plus de ressortissants retenus en otage. »

Le Parisien regrette le peu de soutien affiché, selon lui, aux otages retenus dans la bande de Gaza. « Je suis un survivant, un rescapé, un témoin d’une attaque d’envergure qui a ciblé des civils, et je dois faire attention à ce que je dis. » Adrien prend ses précautions lorsqu’il est en public. « Je ne vais pas afficher le fait que j’y étais le 7 octobre par peur de la réaction des gens. » Pourtant, le Français aimerait témoigner ouvertement. Il estime avoir des choses à dire sur les attaques perpétrées par le Hamas. « Je voudrais rappeler qui était les victimes. Il faut savoir que les gens qui habitent dans les kibboutz sont très encrés à gauche, très progressistes. Ils accueillaient des travailleurs gazaouis régulièrement. C’était les premiers à œuvrer pour la cause humanitaire à Gaza. Ce sont des choses que je veux expliquer aux gens. »

Le Français reste attaché à Israël. Il l’assure, il y retournera. « Peut-être pas dans les mêmes conditions mais on ne se l’interdira pas. C’est l’histoire de ma femme, de ma belle-famille. » Même s’il craint la résurgence de pensées liées à l’attaque dans le futur, Adrien estime aller de mieux en mieux. « Le fait d’en parler m’aide beaucoup. »