La légende raconte que la forêt de Brocéliande regorge de fées et d’êtres mystiques après lesquels les enfants aiment courir. Depuis le passage de la tempête Ciaran puis de Domingos, la fée la plus recherchée s’appelle l’électricité. Salement amoché par des vents violents dépassant les 160 km/h et par des pluies diluviennes, le Morbihan a vu une partie de ses habitants vivre dans le noir pendant plusieurs jours. Au plus fort de la tempête, jusqu’à 200.000 foyers ont été privés d’électricité, souvent en raison de chutes d’arbres sur les lignes électriques. Depuis le jeudi 2 novembre et le passage de Ciaran, les agents d’Enedis, les agriculteurs et les services communaux se démènent pour tenter de rétablir les accès et les réseaux, afin de ramener la lumière dans tous les foyers. Un travail qui s’annonce encore long. Ce lundi, 20 Minutes a arpenté les petites routes de campagne du département pour aller à la rencontre de celles et ceux qui ont vécu une expérience rare : passer quatre jours dans le noir.

Après avoir garé sa voiture devant sa maison, Marjorie nous raconte cet étrange week-end passé avec son compagnon aux Forges-de-Lanouée, l’une des communes les plus touchées par les coupures d’électricité. « Le courant a été coupé dans la nuit de mercredi à jeudi. On dormait donc on n’a rien remarqué. C’est quand on s’est levés qu’on a vu que plus rien ne fonctionnait ». Pour faire face, Marjorie a sorti du garage ses affaires de camping : un réchaud au gaz et quelques lampes à piles. « C’est là que j’ai réalisé à quel point on était devenus hyper connectés. On n’avait plus de réseau, plus de téléphone, plus d’internet, plus de télé. Pour savoir ce qu’il se passait, j’étais obligée d’aller dans la voiture pour écouter la radio ».

Des arbres et des poteaux ont été endommagés par les tempêtes Ciaran et Domingos en Bretagne, comme ici à Radenac, dans le Morbihan. - C. Allain/20 Minutes

Privée de téléphone, l’infirmière ne pouvait pas être contactée. Pendant plusieurs jours, elle a maintenu ses tournées avec l’ambition de soigner mais aussi de rassurer les habitants les plus âgés. Car dans cette petite commune rurale située près de Josselin, le retour à la normale n’est intervenu que dimanche. « On n’a pas pu ouvrir jeudi et vendredi car il n’y avait rien », témoigne l’une des femmes travaillant au sein de la Maison d’assistantes maternelles du village. « Quand on est rentrés samedi soir, on a vu que la maison était allumée. On était tout heureux ! Mais ça a recoupé dans la nuit. Et puis c’est revenu dimanche », raconte Marjorie. Tous n’ont pas cette chance. Lundi matin, 81.000 foyers étaient toujours privés d’électricité en Bretagne, dont 14.000 dans le Morbihan. Les deux tempêtes ont généré « trois fois plus » de coupures de courant que lors de la tempête mythique de 1999.

Philippe est agriculteur dans la même commune. Comme lui, de nombreux paysans ont dû faire face à cette longue coupure de courant en faisant tourner des générateurs embarqués sur leur tracteur. « On avait acheté ça après la tempête de 1999. On avait été pas mal embêtés. Là, au moins, on n’a rien perdu », nous a-t-il raconté en allant acheter ses cigarettes au café du coin. L’agriculteur bientôt à la retraite a comme beaucoup contribué à déblayer les routes, filant un coup de main pour dégager les arbres. « Il y avait un énorme châtaignier qui s’était couché sur les câbles. On a pu le dégager pour leur permettre d’intervenir. Ici, beaucoup de gens se sont mobilisés ». Comme dans toute la région, les communes ont ouvert des locaux pour permettre aux habitants de se réchauffer, de se doucher ou de recharger leurs appareils électroniques.

Des arbres et des poteaux ont été endommagés par les tempêtes Ciaran et Domingos en Bretagne, comme ici à Pleugriffet, dans le Morbihan. - C. Allain/20 Minutes

Pour faire face à l’absence d’électricité, la plupart des habitants ont eu recours au système D. Pour s’éclairer, Jacques a assemblé quelques bougies au milieu d’une assiette et allumé un feu dans son poêle pour se réchauffer. « C’est sûr que ça fait bizarre. Samedi soir, j’étais au pieu à 19 heures car je ne savais plus quoi foutre. J’avais déjà lu le Canard Enchaîné plusieurs fois, il n’y avait pas de réseau et mon portable était à zéro », raconte cet homme de 72 ans. Dans son hameau du Bas Penhoët, à Pleugriffet, le vent a fait tomber plusieurs arbres. « Quand j’ai voulu partir faire des courses, j’ai vu qu’il y avait un énorme tilleul en travers de la route. J’étais comme coupé du monde ! ». Le retraité originaire de Bourgogne est rentré chercher sa tronçonneuse et a commencé à débiter la carcasse de l’arbre pour dégager la route. Vivant seul, il reconnaît avoir trouvé le temps long pendant ces quatre jours sans électricité. « Quand, c’est revenu, j’étais tout content ! J’ai dévalé les escaliers pour tout rebrancher. Mais ça a ressauté ». Le courant est finalement revenu pour de bon dimanche. Mais pas le réseau téléphonique. « A chaque fois que je pars de la maison, je reçois toutes les notifications d’un coup », explique le bavard retraité, avant de préciser. « Le truc qui m’a le plus embêté, c’est d’avoir dû balancer tout mon frigo et mon congélateur ».

Fabienne a vécu la même mésaventure. Propriétaire de l’épicerie de Pleugriffet, elle n’a pas eu d’autre choix que de jeter tout le frais qu’elle possédait. « Enedis a installé un générateur vendredi mais c’était déjà trop tard. On a dû tout balancer le frais et les surgelés avec mon mari. Quand je pense qu’il y a des gens qui galèrent à manger, ça m’a donné envie de pleurer ». Fabienne estime qu’elle a perdu 4.000 à 5.000 euros de provisions. « J’ai tout pris en photo et j’ai fait tous les relevés de prix pour envoyer ça aux assurances », raconte la patronne de l’épicerie du village. Devant l’école située juste en face, un petit panneau indique que l’accueil périscolaire se fera dans la salle des sports « en raison des nombreuses coupures d’électricité ».

Sur le bord des routes sinueuses de ce territoire tout proche des Côtes-d’Armor, on croise régulièrement des branches tombées ou des arbres couchés, dont les cicatrices sont encore bien visibles. Mais on est loin d’un paysage apocalyptique qui aurait plongé tout un territoire dans le noir. Les dégâts sont d’ailleurs assez limités, en dehors de quelques toitures de tôles envolées. « Plus de 90 % des foyers ont été rebranchés », assure Enedis, qui a mobilisé 3.400 agents dans toute la France pour faire face aux dégâts des deux tempêtes successives. Samedi soir, un agent du Gers venu en renfort est mort, électrocuté alors qu’il intervenait à Pont-Aven, dans le Finistère. « C’est très triste. Beaucoup en ont parlé ici », reconnaît la patronne du bar-tabac des Forges-de-Lanouée.