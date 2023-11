Si vous pensiez vous déplacer en train ce week-end sur la Côte d’Azur, il va falloir revoir vos plans. Dès vendredi soir, à 23h10, et jusqu’à lundi, 5h10 du matin, rien ne roulera entre Nice et Antibes, prévient SNCF Réseau, qui « poursuit un important programme de renouvellement et de modernisation des infrastructures ».

Cette interruption du trafic est nécessaire à l’installation de quatre nouveaux aiguillages au niveau de la commune de Cagnes-sur-Mer. « Ces nouveaux équipements permettront d’augmenter les possibilités de dépassement des trains sur cet axe très circulé et de limiter les retards en situation perturbée », précise encore SNCF Réseau. Ils sont une première étape en vue de la réalisation de la Ligne nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA), qui offrira, à terme, une augmentation de la fréquence des trains.

Des travaux également du côté de Marseille

Sur la même période, ce week-end, les circulations seront également restreintes entre Antibes et la cité phocéenne. SNCF Réseau va remplacer huit appareils de voie en gare de Marseille Saint-Charles et poursuit les travaux de télécommande du poste d’aiguillage de Pas-des-Lanciers, en périphérie nord de la ville.