Le préfet de l’Hérault, François-Xavier Lauch, a annoncé son intention de saisir le procureur de la République après les propos tenus par un participant à la manifestation pro-Palestine, du samedi 4 novembre, à Montpellier. Sur une vidéo publiée par la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme), on y voit un homme, muni d’un porte-voix, qualifier l’attaque du Hamas du 7 octobre contre les populations civiles « d’acte de résistance », sous des applaudissements nourris.

Des propos qualifiés « d’abjects » par le maire de Montpellier, Michaël Delafosse (PS). « Le 7 octobre, c’est un pogrom tuant civils, femmes, enfants », souligne l’édile. Le sénateur Hussein Bourgi (PS) a annoncé avoir saisi de son côté le procureur de la République « sur la base de l’article 40 du Code pénal ». « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République », précise cet article du Code pénal.

Des propagandistes du Hamas croient pouvoir accomplir leur sinistre besogne en toute liberté.

Cette apologie publique du terrorisme, lors d'une manifestation à Montpellier, ne restera pas sans réponse judiciaire.@MDelafosse @DILCRAH @Interieur_Gouv @GDarmanin pic.twitter.com/Ycewi2jC6H — Licra (@_LICRA_) November 5, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Des propagandistes du Hamas croient pouvoir accomplir leur sinistre besogne en toute liberté, évoque de son côté la Licra. Cette apologie publique du terrorisme, lors d’une manifestation à Montpellier, ne restera pas sans réponse judiciaire. » Le préfet met en cause les organisateurs de cette manifestation. « J’avais écrit aux organisateurs (…) pour leur demander de prévenir ce genre de propos, souligne-t-il. Je regrette une nouvelle fois que les engagements demandés (…) n’aient pas été tenus ». A plusieurs reprises, le représentant de l’Etat a tenté d’interdire les manifestations pro-Palestine dans l’Hérault, des arrêtés cassés par le tribunal administratif.

« Un incident monté en épingle », selon l’un des organisateurs

Dimanche soir, la fédération de la libre-pensée de l’Hérault, l’un des vingt-neuf organisateurs de la manifestation, a précisé que les « propos [tenus par cet individu] n’engagent que lui et ne sont pas ceux des organisateurs de la manifestation », sans pour autant les condamner. « La manifestation […] a réuni 4.000 personnes et tout s’est très bien passé, comme ont pu le relever les services de police sur place et comme l’a fait remarquer publiquement la députée présente Nathalie Oziol (LFI). Aussi, nous nous étonnons qu’un incident impliquant un individu isolé après la dispersion de la manifestation puisse être monté ainsi en épingle. »

« Monsieur le Préfet, votre indignation pour des propos isolés peut être considérée comme légitime, estime Alban Desoutter, secrétaire de la Libre-pensée de l’Hérault. Mais on peut aussi s’étonner que le gouvernement que vous représentez ne semble pas plus indigné que cela par les 9.000 morts atroces de civils, dont 4.000 enfants, ceci à un point tel que ce même gouvernement ne demande toujours pas de cessez-le-feu, approuvant en creux les bombardements en cours. »