Cette année, les femmes commencent à « travailler gratuitement » à partir de 11h25 ce lundi, et ce jusqu’à la fin de l’année. C’est l’information de la lettre d’information féministe « Les Glorieuses » qui dénonce les inégalités salariales persistantes entre les femmes et les hommes. L’année dernière, cette date fatidique était placée au 3 novembre.

Concrètement, les femmes « pourraient s’arrêter de travailler le 6 novembre à 11h25 si elles étaient payées avec un taux horaire moyen similaire aux hommes tout en gagnant ce qu’elles gagnent aujourd’hui, toujours en moyenne, à l’année », relève la newsletter dans un communiqué. Cette date et cette heure symboliques ont été calculées à partir de statistiques européennes sur l’écart de salaire entre les femmes et les hommes en France. Cette année, les femmes gagnent en moyenne 15,4 % de moins que les hommes.

« Il y a une vraie stagnation »

L’an dernier, l’écart salarial atteignait 15,8 %, ce qui avait amené « Les Glorieuses » à déterminer la date symbolique au 3 novembre à 9h10. « Cela fait huit ans qu’on fait ce calcul, ça varie très peu, il y a une vraie stagnation », observe Rebecca Amsellem, fondatrice de la newsletter à l’origine d’une pétition qui réclame la mise en place de trois politiques publiques visant à favoriser l’égalité salariale.

« Les Glorieuses » demandent notamment une revalorisation des salaires des professions où les femmes sont les plus nombreuses et plaide pour un congé post-naissance équivalent pour les deux parents. Elles souhaitent également que l’accès aux marchés publics et l’obtention de subventions et de prêts garantis par l’Etat soient conditionnés « au respect de l’égalité salariale », afin de « s’assurer que le budget alloué par les fonds publics n’accentue pas les inégalités ».

Droit de regard sur les fiches de paie des collègues masculins

Si « beaucoup de choses restent encore à faire », « deux avancées notables » ont été obtenues cette année sur la question de la transparence en matière de salaires, relève Rebecca Amsellem. Selon un arrêt de la Cour de cassation daté du 8 mars, une salariée peut légitimement demander la communication de bulletins de paie de salariés masculins occupant des postes de niveau comparable au sien.

Une directive européenne, destinée à contraindre les employeurs dans l’UE à la transparence pour garantir une égalité de rémunération entre femmes et hommes, a par ailleurs été adoptée et devra être transposée par les Etats membres dans leur droit national d’ici juin 2026, se félicite Rebecca Amsellem.