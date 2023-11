Cinquième journée sans lumière ni chauffage. En Bretagne, les conséquences du passage de la tempête Ciaran sont toujours bien palpables pour bon nombre d’habitants. Lundi matin, les services d’Enedis annonçaient que « 90 % des foyers sont désormais rétablis ». Cinq jours après le passage de ce front violent, 81.000 foyers restaient encore à réalimenter. Soufflé par des rafales dépassant les 200 km/h, le Finistère est le département le plus touché avec 50.000 foyers touchés, contre 14.000 dans le Morbihan, 17.000 dans les Côtes-d’Armor et 600 en Ille-et-Vilaine. Au plus fort du sinistre, 780.000 foyers bretons avaient été privés de courant.

Engagés sur le terrain depuis le jeudi 2 novembre, les agents d’Enedis ont été profondément marqués par la mort de l’un des leurs. Samedi, vers 19 heures, un technicien de la Force d’intervention rapide de l’électricité (FIRE) est mort électrocuté alors qu’il intervenait à Pont-Aven. Âgé de 46 ans, marié et père de trois enfants, cet homme originaire du Gers était venu en renfort en Bretagne, région la plus meurtrie par le passage de la tempête Ciaran. Des interventions rendues complexes par les conditions météorologiques difficiles et le passage de la tempête Domingos.

Ce drame a permis de mettre en lumière le travail acharné des 3.400 agents d’Enedis mobilisés en France. Sur les réseaux sociaux, de nombreux habitants ont fait part de leur gratitude vis-à-vis des techniciens engagés pour rétablir l’électricité. Les communes sinistrées ont quant à elles mis en place des permanences en mairie pour permettre aux habitants de se mettre au chaud ou de charger leurs appareils électroniques.

Dix lycées publics ne seront pas en mesure d'accueillir leurs élèves ce lundi en Bretagne et plusieurs liaisons ferroviaires sont toujours coupées en raison d'arbres couchés sur les voies ou d'insuffisances électriques.