Après la tempête, le calme n’est pas venu. En ce premier week-end de novembre, l’actualité était chargée. Et si vous ne l’avez pas suivie, en voici un résumé en cinq points.

1. La Bretagne panse ses plaies

Ce week-end, c’est Domingos qui a balayé la France, notamment le Sud-Ouest où la tempête a causé des dégâts et des coupures d’électricité. Plus au Nord, c’est à Ciaran qu’on pense encore. Depuis la nuit de mercredi à jeudi, la Bretagne est en proie à des vents violents. Frappée à de multiples endroits, la région doit désormais dégager ses routes encombrées de milliers d’arbres couchés, expertiser ses maisons ou ses voies ferrées. Un agent d’Enedis y a également trouvé la mort, lors d’une intervention à Pont-Aven samedi soir. La société poursuit ses efforts pour tenter de rétablir le courant. A 10 heures ce dimanche, 112.000 foyers bretons étaient toujours privés d’électricité.

2. Attention au monoxyde de carbone

Avec le retour du froid, vient celui des intoxications au monoxyde de carbone. Le préfet du Nord tire le signal d’alarme après la mort d’un bébé survenue samedi à Armentières. L’alerte vaut pour tous. En rallumant un appareil de chauffage dont l’entretien n’a pas été effectué, on peut vite se mettre en danger. Les pompiers rappellent donc les gestes à suivre : aérer chaque pièce au moins 10 minutes par jour et ne surtout pas boucher les aérations.

3. Montée de l’antisémitisme en Europe

Les Juifs d’Europe « vivent de nouveau dans la peur », assure la Commission européenne qui déplore dans un communiqué ce week-end le niveau « exceptionnellement élevé » des incidents antisémites à travers l’UE depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Sur place, aucune accalmie en vue. Au moins 45 personnes, en majorité des enfants et des femmes, ont été tuées et une centaine d’autres blessées dans un bombardement israélien samedi soir contre le camp de réfugiés de Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Un ministre ultranationaliste israélien a, lui, été sanctionné dimanche par le chef du gouvernement Benyamin Netanyahou après avoir affirmé qu’un recours à la bombe nucléaire à Gaza, dans la guerre contre le Hamas palestinien, était « une option ».

4. Les seniors font un strike à la Paris Games Week

La grand-messe du jeu vidéo, c’était ce week-end à Paris. Parmi les temps forts de l’événement, notre reporter Quentin Meunier a choisi le trophée des seniors de Wii Bowling, une compétition très sérieuse qui favorise l’inclusion des personnes âgées par le jeu.

5. Le Djoker s’éclate à Paris

Sa semaine s’annonçait compliquée, perturbée par un virus. Mais il en fallait plus pour empêcher Novak Djokovic de soulever le trophée du Masters 1000 de Paris-Bercy pour la septième fois de sa carrière. Le numéro 1 mondial a dominé facilement le Bulgare Grigor Dimitrov (17e) 6-4, 6-3 dimanche. Djokovic, 36 ans, faisait son retour sur le circuit dans la salle parisienne, après une pause d’un mois et demi consécutive à son 24e titre record en Grand Chelem à l’US Open en septembre.