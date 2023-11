Elle a moins dégusté avec la tempête Domingos qui a frappé plus au sud. Mais elle n’a toujours pas réussi à complètement se relever du passage de Ciaran. Depuis la nuit de mercredi à jeudi, la Bretagne est en proie à des vents violents et à d’importantes précipitations. Blessée à de multiples endroits, la région doit aujourd’hui composer avec des milliers d’arbres couchés sur les routes, les maisons ou les voies ferrées et a même été le théâtre de la mort d’un agent d’Enedis. Ce dimanche matin, des dizaines de milliers de foyers étaient toujours privés d’électricité, la plupart pour la quatrième journée consécutive. Des dégâts conséquents qui vont continuer de perturber la vie de certains habitants cette semaine.

Toujours pas d’électricité ici et là

Endeuillée par la mort d’un technicien de 46 ans lors d’une intervention à Pont-Aven samedi soir, la société Enedis poursuit ses efforts pour tenter de rétablir le courant. A 10 heures ce dimanche, 112.000 foyers bretons étaient toujours privés d’électricité, certains pour la quatrième journée consécutive.

#Météo #Bretagne #TempêteCiaran 💨 La façade de cette maison à Plouzané (29) n'a pas résisté à la violence des rafales de la tempête Ciaran. Heureusement, il n'y a aucun blessé. On a relevé dans la commune voisine de Plougonvelin jusqu'à 193 km/h.

#Météo #Bretagne #TempêteCiaran 💨 La façade de cette maison à Plouzané (29) n'a pas résisté à la violence des rafales de la tempête Ciaran. Heureusement, il n'y a aucun blessé. On a relevé dans la commune voisine de Plougonvelin jusqu'à 193 km/h.

📸 Alert Brest info - Facebook pic.twitter.com/TCS6YTzRZ — Stéven Tual (@StevenTual_off) November 4, 2023



A Rostrenen (Finistère), le maire a annoncé que certains habitants n’avaient toujours pas de courant et que sa municipalité allait de nouveau ouvrir des vestiaires dimanche et lundi pour permettre aux personnes de se doucher et de recharger leurs appareils électroniques. La maire de Paimpol a exprimé la même solidarité. Samedi soir, 15 communes du Finistère étaient toujours entièrement privées de courant.

Des escrocs tentent de profiter de la situation

La gendarmerie du Finistère a lancé l’alerte ce dimanche. Averties par plusieurs habitants de la recrudescence de démarchage à domicile chez les personnes sinistrées, les forces de l’ordre ont appelé la population à la vigilance.

Des arbres ont été brisés ou déracinés en Bretagne lors du passage de la tempête Ciaran. Ici dans le Morbihan. - Menard/Zeppelin/Sipa

Des personnes mal intentionnées ont été signalées comme proposant des services d’élagage ou de réparation de toitures moyennant un paiement. Les gendarmes invitent les personnes sollicitées à ne pas donner suite à ces propositions et à prévenir le 17 en cas de doute.

Sept lycées resteront fermés

Sur les 115 lycées publics que compte la région Bretagne, sept établissements ne pourront pas accueillir les élèves ce lundi 6 novembre. La situation la plus problématique concerne le lycée Jules Lesven de Brest, qui restera fermé toute la semaine. Dans la cité du Ponant, le lycée de l’Harteloire restera également fermé lundi et mardi, tout comme le lycée Jean-Moulin de Châteaulin et le lycée Brizeux de Quimper. Les autres ne devraient rester fermés que lundi.

Des liaisons ferroviaires toujours perturbées

Les équipes de la SNCF sont sur le pont depuis jeudi pour tenter de dégager les voies ferrées souvent jonchées d’arbres ou de branches. Ce dimanche, la majorité du réseau breton avait pu être rétabli mais il restait encore d’importantes difficultés. Les lignes entre Quimper et Brest, Carhaix et Guingamp, Paimpol et Guingamp mais aussi entre Plouaret et Lannion étaient toujours en carafe dimanche matin. La liaison entre Brest et Guingamp était toujours en attente d’un rétablissement du réseau électrique samedi soir. La SNCF n’ayant pas trouvé d’autocariste disponible, aucune offre de substitution n’était proposée ce dimanche.