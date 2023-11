« Métro, boulot, dodo… Je n’en peux plus. Je rêve de quitter la capitale et de partir vivre sur une île ! » Vous aussi vous avez déjà entendu/dit/pensé cette phrase ? Et bien, Marion, l’a fait ! L’histoire est (beaucoup) raccourcie mais cette jeune femme de 33 ans, qui travaillait le domaine du contrôle de gestion, passée par Dior et LVMH, a bel et bien pris ses valises, direction l’Espagne puis, l’île de Majorque. Avec un projet en tête : ouvrir son propre coffee shop. Pour cette série « reconversion », elle a partagé avec 20 Minutes son expérience et ses conseils pour se lancer.

Comment cette idée de reconversion vous est-elle venue ?

A vrai dire, elle a toujours été dans un coin de ma tête. J’ai toujours aimé faire de la pâtisserie, faire plaisir aux gens, les accueillir, qu’ils se sentent bien et qu’ils passent un bon moment, qu’ils soient tout simplement contents.

Je m’étais toujours dit que je voulais ouvrir un petit café. Quand j’ai fini mes études, j’ai travaillé pendant quatre ans chez Dior, à Orléans, puis à Paris. J’ai eu une pause avant de changer de boîte, et pendant ces quelques mois, on réfléchissait avec une amie à monter un projet de café dans la capitale. Finalement, ça ne s’est pas fait et j’ai intégré l’équipe de Make Up For Ever, la marque cosmétique du groupe LVMH, toujours dans le contrôle de gestion. J’ai adoré ce job, l’ambiance et ce que j’y faisais. J’ai quitté mon poste en 2021 pour des raisons personnelles et j’ai déménagé à Valence, en Espagne.

Là-bas, il était plus difficile de trouver un travail dans le domaine pour lequel j’étais qualifiée. L’idée du café est réapparue quand j’ai rencontré une fille qui avait ce même projet. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à trouver de local et elle est repartie en France. Mais mon envie d’ouvrir, un jour, mon propre établissement est restée.

Comment cette envie s’est-elle finalement concrétisée ?

Je suis partie en vacances sur les îles Baléares, où j’ai rencontré mon partenaire actuel. Il s’était lancé quelques années auparavant dans le projet d’un hôtel dans le village de Sóller, à Majorque. Avant ça, il avait eu plein de métiers différents. C’est lui qui m’a donné la force de concrétiser mon projet. Je pense que je n’aurais jamais osé s’il ne m’avait pas déconstruit l’éventualité d’un échec. Il m’a prouvé, à travers ses expériences, que ça valait le coup de prendre ce risque. Il m’a inspirée.

Le bar-cafétéria de Marion était situé sur la place de Sóller, un petit village de l'île espagnole de Majorque - M. Chevallier

Une fois que j’ai déménagé sur l’île, c’est allé très vite. On avait, en quelques mois, trouvé un local, sur la place du village. Trois mois plus tard, le bar cafétéria La Station ouvrait. Ce n’était finalement pas un coffee shop, qui ne collait pas trop avec l’image et l’ambiance de ce village espagnol très touristique.

Ce qui était le plus dur, c’était de franchir le pas car je suis plutôt quelqu’un qui n’aime pas le risque. Mon plus gros frein, c’était la question financière. J’avais peur de bosser comme une folle pour ne rien gagner derrière. Je quittais un confort de vie. Et puis, je savais que le milieu de la restauration était très stressant, qu’il fallait être passionné pour se lancer, que c’était un domaine compliqué, pour lequel je n’avais pas de formation.

Comment ont réagi vos proches à l’annonce de cette reconversion professionnelle ?

Je parlais tellement de ce projet que ça n’a pas étonné mon entourage. Et puis, je n’ai pas eu le temps de le dire à tout le monde. Avoir l’hôtel et le bar, ça faisait un peu trop pour mon compagnon et moi. On a donc décidé de fermer La Station à la fin de la saison, c’est-à-dire, le mois dernier, et de se concentrer sur l’hôtel.

Quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette expérience ?

Je suis hypercontente de l’avoir fait, même si on a ouvert que cinq mois. Je n’ai aucun regret. Au moins, je sais désormais que j’en suis capable. Même si c’était difficile et que j’ai dû apprendre beaucoup de métiers différents sur le moment. Je n’avais, par exemple, jamais eu de responsabilités avant, jamais de personnes à gérer ou d’ordres à donner. Là, j’ai été manager de trois employés. En plus des relations humaines, il faut gérer tout ce qui est administratif, en espagnol. J’ai aussi dû m’adapter à un rythme très stressant auquel je n’étais pas habituée. Derrière un ordinateur, je gérais mon temps comme je voulais, là, il y a des clients, souvent exigeants, qui le dictent. En plus, ils laissent des commentaires. C’est particulier cet aspect. On critique notre travail sans gêne et c’est ce qui fait notre réputation.

Mais j’ai réussi. Et on a eu beaucoup de succès. D’ailleurs, le local a tout de suite été repris. En arrivant à Valence, je pensais que je n’y arriverai jamais. Je suis fière de moi, de ce premier projet concrétisé.

Un premier ? Il y en a d’autres ?

Oui (rires). Celui d’ouvrir des chambres d’hôtes. C’est drôle parce qu’on se rejoint aussi là-dessus avec mon compagnon. Ce sera peut-être à Mallorca ou en France. Je ne suis pas non plus fermée à retourner dans le domaine j’étais avant. Je ne suis pas, comme pour certains cas de reconversion, dégoûtée de ce que je faisais. Pourquoi pas, aussi, combiner ces deux milieux et être dans la gestion ou l’administratif d’un restaurant.

Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui hésiteraient à se lancer dans l’hôtellerie ou la restauration ?

Sur la question d’ouvrir quelque chose dans un autre pays que le sien, je conseillerai de prendre son temps. Il ne faut pas forcément tout quitter d’un coup mais plutôt commencer par faire des allers-retours. Regarder ce qu’il se fait ailleurs et procéder étape par étape. Cela permet d’avoir une sécurité si jamais ça ne fonctionne pas du premier coup. Ensuite, il faut se familiariser avec le vocabulaire du domaine et du pays puis tout le côté administratif propre à l’endroit où on est.

Un autre conseil : éviter de dire à tout le monde qu’on quitte tout pour ouvrir le projet de ses rêves. C’était l’erreur de mon amie de Valence. Ses proches avaient alors beaucoup d’attentes et lui posaient (trop souvent) des questions pour savoir où elle en était. Ça ajoute de la pression alors qu’on s’inflige déjà assez d’exigences personnellement comme ça.

Mais d’une manière générale, je dirais que si on aime ça, si on est prêt à investir et qu’on a aussi la capacité de rebondir, il faut sauter le pas. Ça vaut vraiment le coup. Si on le sent, il faut se lancer. C’est une belle aventure. Moi, j’hésitais depuis 2018. C’était quelque chose de récurrent qui revenait sans cesse. Avec le recul, je peux dire que si c’était à refaire, je le referai.