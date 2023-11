C’est une formalité qui peut prendre d’habitude beaucoup plus de temps. Un arrêté publié ce vendredi, soit deux semaines jour pour jour après le passage de la tempête Aline, reconnaît (déjà) l’état de catastrophe naturelle dans dix communes des vallées de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya*, annonce la préfecture des Alpes-Maritimes. Cette rapidité « démontre la volonté de l’État et du préfet de continuer à être présent pour nos vallées et d’agir le plus rapidement possible pour permettre aux communes impactées et aux habitants un retour à la vie normale », appuie-t-elle dans un communiqué.

Ce statut permet aux habitants des villages concernés de bénéficier d’un régime d’indemnisation spécial auprès de leurs compagnies d’assurances. « Les sinistrés disposent de 30 jours à compter de la parution de l’arrêté pour déposer un état estimatif des pertes qu’ils ont subies », rappellent les services de l’Etat.

L’exaspération des habitants des vallées

Trois ans après la tempête meurtrière Alex, qui avait déjà ravagé maisons, routes et infrastructures, les nouveaux dégâts ont ravivé l’exaspération des villageois, pressés d’en finir avec les travaux de reconstruction. Pointée du doigt, la métropole Nice Côte d’Azur évoquait, pour justifier certaines lenteurs, des « réglementations » mais aussi l’enquête lancée par le parquet de Nice pour des soupçons de « détournement de fonds » sur certains chantiers, qui ont été stoppés temporairement.

Privé de certains crédits promis par l’Etat, la collectivité, qui « frise » déjà le plafond d’endettement, aurait également elle-même décidé de ralentir la cadence pour faire pression au plus haut niveau, selon un document révélé par Mediapart.

Le 25 octobre, le préfet des Alpes-Maritimes avait déjà pris un arrêté pour lever certains « blocages » administratifs pour accélérer encore les travaux.

*Les communes concernées sont Belvédère, Bonson, Breil-sur-Roya, Isola, Massoins, Roquebillière, Saint-Martin-Vésubie, Utelle, Valdeblore et Venanson.