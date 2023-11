Le mémorial de la Ferme de Richemont, monument aux martyrs de la Résistance du Sud-Ouest, à Saucats (Gironde), « a été profané dans la nuit de jeudi à vendredi » annonce ce vendredi le conseil départemental de la Gironde, propriétaire du site.

Les dégradations commises sur le mémorial dans la nuit de jeudi à vendredi. - Benoît Labbé

« Des vandales ont détruit le linteau de la porte à coups de masse ainsi que les autres pierres alentour qui symbolisaient la ferme, détaille le département. Ils ont également descellé des dalles entourant l’obélisque. Ces dégradations intolérables mettent en péril ce haut lieu de mémoire visité chaque année par de nombreux lycéens et collégiens pour faire le "travail de mémoire" qui entretient notre cohésion sociale. » Le département, « dénonce haut et fort ces actes d’incitation à la haine en ces temps de montée de l’antisémitisme et du racisme » et a déposé plainte auprès de la gendarmerie.

Un obélisque de 35 mètres de haut inauguré en 1953

« C’est moi qui ai appelé les gendarmes dans la matinée, raconte à 20 Minutes le président du comité du mémorial, Benoît Labbé. Nous avons la certitude que c’est bien une dégradation, pas la tempête, vu l’ampleur des dégâts. C’est une horreur. » Le président du comité explique que, malgré la pose récente d’une barrière censée empêcher les passages de véhicules et les rodéos de nuit, des caravanes continuaient de s’installer régulièrement autour du site. « Normalement, le camping devrait être strictement interdit autour de ce monument historique » souligne Benoît Labbé.

Ce mémorial commémore le combat qui a lieu le 14 juillet 1944 dans cette ferme et qui a opposé une quinzaine de jeunes résistants des Forces françaises de l’intérieur à une centaine de membres de la Gestapo et de la Milice française. Commencé en 1948, l’obélisque de 35 mètres de haut a été inauguré en 1953. Des pierres, tirées du bâtiment détruit, formant un muret, un linteau de porte basse et ses deux montants rappellent la ferme où les éléments se sont déroulés.

« Le combat a duré trois heures en tout »

Ce matin du 14 juillet 1944, « les miliciens sont arrivés par la route du Barp, les Allemands par Saint-Magne, et ont pris les jeunes résistants au pied du lit, à 8 heures, raconte Benoît Labbé. Quinze jeunes résistants ont pris part au combat ce jour-là. Le jeune Philippe Beguerie – recueilli ensuite par un fermier – et deux Marocains – que l’on n’a jamais retrouvés –, ont réussi à s’enfuir via des fossés, après avoir utilisé toutes leurs munitions. Les douze autres ont été soit mortellement blessés lorsque les Allemands ont fait venir un canon et tiré quatre obus, soit achevés par les miliciens. Le combat a duré trois heures en tout. Un dernier résistant, arrivé après les combats, a été fait prisonnier au camp de Souge et fusillé le 28 juillet. » C’est pourquoi on parle bien de treize victimes au total.

Comme le précise le comité du mémorial, le site rend hommage à « tous les résistants du Sud-Ouest recouvrant les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne ainsi que des Basses-Pyrénées [aujourd’hui Pyrénées-Atlantiques]. » « En ce lieu sont donc honorés tous ceux qui ont résisté à l’envahisseur nazi : les fusillés, les morts en déportation, au combat ou sous la torture ainsi que les suicidés voulant échapper aux aveux extorqués par les sévices endurés. »