Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le président Emmanuel Macron est attendu vendredi en Bretagne, au lendemain du passage de la puissante tempête Ciaran, afin de « remercier des forces de secours » et « d’échanger avec des habitants », a annoncé l’Elysée. Alors que la tempête, qui a causé deux morts en France et engendré de nombreux dégâts, s’évacue par le nord, « le chef de l’Etat souhaite pouvoir rencontrer et remercier des forces de secours qui ont été mobilisées durant et après le passage de la tempête et dont l’action a été déterminante », a fait valoir la présidence. « Il échangera également avec des habitants qui ont eu à traverser cette épreuve », a-t-on ajouté de même source.

De héros à zéro. Accusé de fraude, d’association de malfaiteurs et de blanchiment d’argent, Sam Bankman-Fried a été reconnu coupable des sept chefs d’accusation jeudi par un jury à New York, après cinq semaines d’un procès retentissant. « SBF », la star déchue des cryptomonnaies encourt jusqu’à 110 ans de réclusion criminelle au total. Sa peine doit être prononcée le 28 mars 2025. L’accusation lui reproche d’avoir utilisé, à leur insu, les fonds déposés par les clients de sa plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX, qui a fait faillite en novembre 2022. L’argent a alimenté les transactions et placements à risque de sa société d’investissement, Alameda Research, dont les emprunts à la plateforme ont atteint jusqu’à 14 milliards de dollars environ.

La préfecture de police n’a pas interdit la tenue à Paris samedi d’une manifestation de soutien au peuple palestinien, à laquelle le Parti socialiste a annoncé se joindre alors qu’il ne l’avait pas fait jusque-là. « S’il n’interdit pas cette manifestation, le préfet de police maintient cependant sa posture de fermeté adoptée depuis le début du conflit » entre Israël et le Hamas, a expliqué la préfecture de police dans un communiqué, rappelant qu’elle ne « tolérera aucun débordement ». Cette « marche contre la guerre » est prévue entre 14 heures et 19 heures sur un parcours allant de la place de la République à celle de la Nation. L’appel à manifester – signé par la CGT, FSU, l’UNEF, LFI, EELV, le PCF ou encore le NPA – demande un « cessez-le-feu immédiat », un « arrêt des bombardements et des déplacements forcés de la population », une « levée immédiate du blocus » et une « protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie ».