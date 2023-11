Certaines lignes de TER mais aussi de TGV, notamment dans l’Ouest, restent interrompues ce vendredi en raison des dégâts provoqués par la tempête Ciaran, a indiqué la SNCF jeudi, rappelant que 4.000 agents, dont 250 bûcherons, sont mobilisés.

Les perturbations concernent surtout la Bretagne, la Normandie et « très certainement » les Hauts-de-France, a assuré jeudi le ministre délégué aux Transports Clément Beaune lors d’une visite au Centre national des opérations ferroviaires.

Dans ces trois régions, les plus touchées, « la reprise des circulations va s’étaler entre vendredi matin et samedi matin selon les secteurs », a indiqué la SNCF dans un communiqué.

Les TGV sont interrompus vendredi entre Saint-Brieuc et Brest, Lorient et Quimper, Nantes et les Sables-d’Olonne, Arras et au-delà de Lille. Dans le Sud-Ouest, « les premiers trains au départ d’Hendaye et de Tarbes » ont été supprimés.

Dans les Hauts-de-France, « la visibilité sur la reprise complète reste conditionnée à la fin de la tempête », a précisé la SNCF. Dans toutes ces régions, certaines lignes TER ne roulent pas ce vendredi.

En Ile-de-France, la SNCF a en revanche assuré que les circulations allaient « pouvoir reprendre progressivement » entre jeudi soir et vendredi matin.

Des billets remboursés en cas d’annulation de train

Clément Beaune a rappelé que 150 trains de reconnaissance étaient mobilisés pour arpenter le réseau et évaluer les dommages. La SNCF a même déployé un hélicoptère entre Saint-Brieuc et Brest pour constater les dégâts sur le réseau.

« Les premières indications montrent qu’il n’y a pas, semble-t-il, de dégâts majeurs », a souligné Clément Beaune. La SNCF a relevé pour le moment des chutes d’arbres ou de branches sur les voies ainsi que quelques ruptures de caténaires. Des constats sont toujours en cours en Bretagne et en Normandie, a cependant précisé le ministre.

Au total, la SNCF dénombrait en début d’après-midi 123 incidents sur son réseau liés à la tempête. Rien qu’en Bretagne, région la plus touchée, elle en comptait 43.

Clément Beaune a également alerté sur le risque de perturbations vendredi sur les routes et le réseau ferroviaire dans le Sud-Ouest. Toutes les personnes dont le train a été annulé se verront rembourser leur billet intégralement, a-t-il garanti.