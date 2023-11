Un vol dont Boeing se serait passé… Le constructeur aéronautique américain a annoncé jeudi être victime d’une tentative d’extorsion, assurant que la sécurité des vols n’était pas affectée.

« Nous sommes au courant d’un incident de cybersécurité qui porte atteinte à notre activité de pièces détachées et de distribution », a indiqué un porte-parole. « Ce problème n’affecte pas la sécurité des vols », a-t-il précisé, ajoutant « enquêter de manière active sur cet incident » en coordination avec les forces de l’ordre et les autorités réglementaires.

Des pirates expérimentés

Selon plusieurs médias, un groupe de pirates baptisé Lockbit avait publié un ultimatum vendredi, laissant jusqu’au 2 novembre à Boeing pour payer une rançon. Faute de quoi, il rendrait publiques des « données sensibles ayant été exfiltrées ».

En novembre 2022, le ministère américain de la Justice (DoJ) avait qualifié le rançongiciel Lockbit de « plus actif et plus destructeur des variants dans le monde". Le groupe à l’origine du logiciel, apparu aux alentours de janvier 2020, aurait déjà mené plus de 1.700 attaques contre des victimes aux Etats-Unis et dans le monde (Australie, Canada, Nouvelle-Zélande notamment) et aurait perçu pour environ 91 millions de dollars de rançons au total.