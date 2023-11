Des intempéries liées à la fin de la tempête Ciaran toucheront la Nouvelle-Aquitaine dans les prochaines heures mais sans commune mesure avec les assauts subis par la Bretagne. C’est principalement les côtes des Landes et des Pyrénées-Atlantiques qui devraient être concernées, selon les informations de Météo-France ce jeudi. A partir de minuit ce jeudi soir et jusqu’à vendredi midi, des précipitations importantes et un vent soutenu est attendu « sur la côte et dans les terres sur cette zone », précise Météo-France. Ces deux départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques sont en vigilance orange pour le risque de vagues-submersion et les autres départements de la région en vigilance jaune, notamment pour la pluie et le vent.

Un risque accru de vague Belharra

Jusqu’en fin de matinée vendredi, « les conditions météorologiques et maritimes seront réunies pour déclencher la mythique vague Belharra », estime la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, dans un communiqué. Pour que cette vague, liée à la géologie du plateau sous-marin du Belharra Perdun, naisse il faut une importante houle, de forts coefficients de marée et notamment un vent du sud. Elle peut atteindre jusqu’à 20 mètres de haut.

Dans le sillage de la tempête Ciaran qui frappera plus directement le nord ouest de la France, une houle allant jusqu’à sept mètres est attendue ce vendredi sur le littoral basque, « avec un risque majeur d’érosion et d’éboulements sur la façade rocheuse », avertit la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Le sentier de la Corniche, à flanc de falaise, est fermé au public et à la circulation par arrêté préfectoral depuis le mercredi 10 novembre 2021. Avis aux plus curieux auxquels il est demandé de ne pas prendre de risques inutiles.

Sauver les huîtres du banc d’Arguin, avant Noël

Sur le Bassin d’Arcachon, les ostréiculteurs ont déjà pâti de la tempête Céline. En particulier sur le banc d’Arguin, une partie des parcs se retrouve ensablée après son passage. « Notre crainte pour les jours à venir, est de savoir si le banc d’Arguin va continuer d’avancer et de recouvrir le matériel ostréicole qui n’a pas pu être sauvé ces derniers jours, explique Alexandra Teixeira, chargée de communication au Comité Régional de la Conchyliculture Arcachon Aquitaine. Il y a donc une crainte que le sable continue d’avancer et recouvre l’ensemble de la production et que cela détruise tout, sachant que la production du banc d’Arguin a déjà été énormément impactée le week-end dernier [par la tempête Céline] et que nous sommes à deux mois de Noël. »

Ce jeudi, les ostréiculteurs qui le peuvent s’activent car c’est leur dernière chance de récupérer leur matériel et leur production, ensuite le prochain créneau rendu possible par les coefficients de marée sera le 13 novembre.

Beaucoup de plages fermées

Les plages de Lacanau seront toutes fermées ce week-end jusqu’à dimanche inclus. A la Teste-de-Buch aussi, sur le Bassin d’Arcachon, le stationnement des véhicules et les accès aux plages océanes sont interdits jusqu’au lundi 6 novembre au soir. L’accès à la plage de Vendays-Montalivet est aussi interdit et il est fortement déconseillé de se rendre en forêt.

Au Cap Ferret, les dernières intempéries n’ont pas provoqué de phénomène de submersion mais ont accéléré l’érosion, particulièrement sur la pointe sud de la presqu’île. « En une semaine, on a perdu deux à trois mètres sur la plage de l’Horizon, devant le poste de secours, pointe Philippe de Gonneville, le maire de Lège-Cap-Ferret. C’est préoccupant. »

Par précaution, jusqu’à lundi, les plages océanes entre le Sémaphore et la Pointe et la plage du Truquet sont fermées, ainsi que le marché extérieur, les aires de jeux, les terrains de sport, et la jetée de Grand Picquey. Une décision prise « en rapport avec la présence assez nombreuse de vacanciers, explique l’élu. Il y a parmi eux des personnes qui ne sont pas habituées à connaître des coups de vent. » C’est la quatrième tempête depuis la fin d’un été qui a joué les prolongations cette année. « On en paie les pots cassés, car on sait que les conflits de masses d’air très chaudes et de masses d’air froid peuvent générer ce genre de dépression », déplore le maire. C’est avec inquiétude que l’hiver se profile sur la presqu’île.