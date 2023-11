Il faut laisser mariner ses légumes plusieurs semaines avant qu’ils ne deviennent des savoureux pickles. Dominic Quirke, à la tête du restaurant du même nom, a mis quelques années pour mûrir et réussir sa reconversion professionnelle. Il faut dire que quand on le voit s’agiter, entre la salle cosy, la cuisine en ébullition, ou le téléphone qui ne cesse de sonner, difficile de s’imaginer que le quinquagénaire, devenu en dix ans l’un des chefs cuisiniers qui pèsent à Nantes, a réalisé une première carrière dans l’informatique.

« Je n’avais jamais fait d’ordinateur mais après avoir redoublé mon bac, à Newcastle, j’ai regardé ce que je pouvais faire et j’ai trouvé cette formation, « business et informatique », confie avec un petit accent le Franco-Britannique de 54 ans. J’étais bon et ensuite, au boulot, ça se passait bien. Je gérais les vagues les unes après les autres, mais j’avais toujours le sentiment de ne pas comprendre… »

Nourrir « physiquement et spirituellement »

Dans son restaurant Pickles, qui figure parmi les mieux notés de la sélection nantaise du guide Gault et Millau (14/20), le patron « à la pensée en arborescence » dit se sentir à sa place. Produits frais et locaux, créativité, souci du détail…, ce qu’il préfère surtout, c’est la relation avec le client. « A chaque table, au-delà du simple accueil, il y a quelque chose qui se passe entre nous et lui, observe Dominic Quirke, qui propose des menus de 24 à 60 euros. Pour moi, la gastronomie, c’est être sensible au client, le nourrir physiquement mais aussi spirituellement. »

Un lien de confiance qu’il ne trouvait plus quand, à l’approche de la quarantaine, il décide d’abandonner les claviers d’ordinateurs. Alors consultant informatique en France, après plusieurs déménagements et deux enfants, la banque pour laquelle il vient de s’investir sur un long projet de six mois met son travail « au placard ». La désillusion. « Là, tu te dis whats’s the point ? Toute cette thune dépensée pour ça… C’est quoi tout ça ? Il me fallait quelque chose de plus meaningfull, qui allait rassasier mon envie de donner et de m’engager. »

Une assiette de chez Pickles - Pickles

« Pas qu’une histoire de recette »

Alors, l’idée de la cuisine lui vient. « Ça a toujours été une forme de détente, assure cet homme aux yeux clairs. J’inventais mes règles, je me sentais libre. Mais de là à faire ça pour de vrai, dans un milieu réputé très dur… » Mais Dominic Quirke, soutenu par sa femme, a toujours en tête cette rencontre, faite pendant un stage « développement personnel » offert justement par Capgemini, son employeur de l’époque. « J’avais pu aller trois jours chez Ferrandi, se rappelle-t-il. C’est là que j’ai remarqué que la cuisine, ce n’était pas qu’une histoire de recette. Il y a une gestuelle, il faut mettre la main, le coude, l’épaule…, décrit-il en mimant le geste. On est vraiment en contact avec ce que l’on est en train de faire. »

Un dossier Fongecif plus tard, le voici reparti en CAP dans un centre de formation pour adultes, où il « s’investit à fond ». Plusieurs années de stages, d’expériences, de postes de commis puis de chef de partie ou de sous-chef, jusqu’à la création de son établissement à Nantes, en 2013, où il exprime son style « créatif et décomplexé », selon le Guide Michelin. « C’était mon but, donc quand j’ai recommencé à 38 ans, j’ai dû apprendre vite, je n’avais pas le choix ! Aujourd’hui, être toujours là et fêter les dix ans du restaurant, je me dis que ça n’est pas rien ! »

Si le chef assure avoir toujours « énormément de passion pour la cuisine », il admet que la seule chose qui pourrait lui manquer de sa vie d’avant est « le temps avec la famille ». Peut-être un peu de tranquillité, aussi, puisque comme ailleurs dans la restauration, la main-d’œuvre tend à manquer, et c’est pesant quand on est seul aux manettes. « Avoir un restaurant, créer quelque chose à soi, on ne le ferait pas si on savait vraiment ce que c’était, sourit Dominic Quirke, avant de remettre son tablier. Mais si les clients, les salariés, et moi, nous prenons du plaisir, alors ça devrait continuer de fonctionner. »