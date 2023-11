« Regarde l’arbre avec sa branche arrachée JUSTE DEVANT notre balcon !!! En plus, on n’avait pas de volets… » Le message, accompagné de la photo du dit pin, montre que les ennuis ne sont pas passés loin. En famille dans un hôtel vendéen, Jonathan se rappellera peut-être longtemps de sa nuit de mercredi à jeudi passée en compagnie de la tempête Ciaran. Aux Sables-d’Olonne, là où il séjourne pour une semaine de vacances, les vagues étaient très impressionnantes et les vents ont atteint près de 110km/h. Bien moins que les 200 km/h enregistrés dans le Finistère, où de nombreux dégâts ont été signalés, mais de quoi susciter un gros stress. « Les vitres ont commencé à vibrer, poursuit-il. De l’eau s’est même engouffré sous les fenêtres ».

Comme lui, de nombreux habitants ou vacanciers ont eu du mal à fermer l’oeil de la nuit, même s’ils n’ont pas été victimes des désagréments les plus graves. « Ce fût une nuit blanche et même plusieurs nuits difficiles depuis l’annonce de l’arrivée de cette tempête, témoigne Frédéric, en Normandie. J’ai passé la nuit avec écouteurs et musique à fond pour ne pas entendre le vent. Depuis 99, où seul avec mon frère chez nos parents nous avons été touchés de plein fouet, je suis en stress extrême pendant plusieurs jours, surtout de la peur des dégâts occasionnés. » Sur les réseaux sociaux, de nombreux insomniaques se sont signalés : « Même avec des boules Quies, j’entends les rafales », se désolait l’une d’entre elle, à 3 h 50 du matin.

« Le loquet de la fenêtre n’a pas résisté »

Si certains ont réussi à trouver le sommeil, le calme n’a pas duré longtemps. A Pornic (Loire-Atlantique), le vent est monté cresendo et a tiré Bob de son lit, vers 4h, après plusieurs réveils. « Ça claquait fort sur les volets, beaucoup de bruits, et j’ai commencé à flipper pour mon abri de jardin », rapporte le trentenaire. Dans le centre-ville de Rennes, Emma a été réveillée en sursaut. « Mes fenêtres se sont ouvertes toutes seules en pleine nuit, le loquet n’a pas résisté avec la force du vent, raconte-t-elle. Je me suis réveillée terrorisée, avec des portes qui claquent, des objets qui s’envolent, de la vaisselle qui tombe… J’ai d’abord pensé que quelqu’un était rentré dans mon appartement et était en train de tout retourner ! »

Ce « vacarme », Mireille en a l’habitude lors de ses séjours en bord de mer. Mais là, avec la pluie en plus, elle a été impressionnée par la tempête qui « par moments doublait d’intensité ». « J’ai entrouvert la porte-fenêtre mais je n’ai pas ouvert le volet, confie-t-elle, barricadée dans sa maison à Lassy dans le Calvados. Puis je suis retournée au lit à 4h, et j’ai regardé les informations sur mon smartphone. J’ai aussi rassuré mon chat qui miaulait son inquiétude, en lui expliquant qu’exceptionnellement il ne pouvait pas aller faire sa traditionnelle balade nocturne. Et j’ai fini par trouver le sommeil…. »

« Vivre sans trop d’angoisse »

A Caen, Marine n’a été réveillée qu’une fois. Celle qui a grandi en bord de mer se dit sereine, dans la mesure où elle avait respecté les consignes. « Fermeture des volets, rangement des affaires situées en extérieur, rester chez soi, résume-t-elle. J’espère juste que globalement, les gens ont suivi les infos et n’ont pas pris des risques stupides. » Sur l’île d’Oléron, où des rafales de 100km/h sont fréquentes, Richard aussi rapporte avoir appris « à vivre sans trop d’angoisse », contrairement à d’autres gens qui, selon lui, appréhendaient grandement le passage de la tempête Ciaran. « Une dramatisation » du phénomène de la part des médias, estime-t-il, qui a constitué « une couche de plus pour le moral, au vu de l’actualité du moment ».

Alors que la vigilance rouge a été levée en fin de matinée, la tempête poursuivait ce jeudi matin sa route vers les Hauts-de-France et l’Angleterre. Ciaran a fait un mort dans l’Aisne, et de très nombreux dégâts.