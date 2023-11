Les personnes votant à gauche sont-elles plus enclines à développer une dépression ? C’est l’une des questions que s’est posées Pierre Bordaberry, docteur en psychologie, psychologue et psychothérapeute, dans son livre Ce n’est pas toi le problème *, qui vient de sortir aux éditions Leduc.

Plusieurs études ** menées aux Etats-Unis et en Angleterre ont montré que la proportion de dépressions chez les personnes votant à gauche était plus importante que chez celles de droite. « C’est une corrélation donc on ne sait pas si la dépression est la cause ou l’effet du vote », commente le psychologue. Si les raisons ne sont donc pas totalement claires, le psychologue avance plusieurs pistes.

Plus conscients des inégalités

Première hypothèse : les personnes de gauche tomberaient plus facilement en dépression. Une possibilité qui ne semble pas incongrue aux yeux des sympathisants que nous avons interrogés. Dan, militant antiraciste parisien, reconnaît être « fortement impacté moralement par l’actualité, l’état du monde, ses inégalités. »

Emma ***, 26 ans, militante de gauche proche des écologistes, se dit constamment tiraillée entre deux états paradoxaux. Elle ressent parfois cet état dépressif car elle a « l’impression que la précarité n’aura de cesse d’augmenter, que les combats sociaux sont vains, que l’inaction environnementale n’augure rien de bon ». D’un autre côté, lors des périodes « d’accalmie », elle se réjouit de « voir la société de plus en plus inclusive et l’ensemble des partis politiques parler d’environnement. » Julien ***, 31 ans, qui a longtemps milité au Parti socialiste, nuance également : « Cela suscite plutôt chez moi de la déception, de la résignation ou un sentiment de révolte plutôt que de la dépression. »

Pour Pierre Bordaberry, il existe plusieurs explications possibles à cette tendance. « Les personnes de gauche sont généralement mieux informées sur les inégalités sociales, ce qui pourrait avoir un impact sur leur moral. » Une hypothèse dans laquelle se retrouve le militant antiraciste. « La justice sociale est au cœur de nos préoccupations, ce qui peut amener à être plus sensible aux malheurs des gens et du monde. Quand on milite pour l’égalité, on est probablement plus conscient des inégalités… » L’ancien militant des jeunes socialistes plussoie. « Selon moi, les gens de gauche ont un niveau d’empathie et une conscience des réalités du monde social plus élevés. »

« Ce serait plus simple d’être très individualiste »

La solution pour rendre le monde meilleur peut aussi générer, à la longue, un état dépressif. « J’ai parfois l’impression que rien ne va, que c’est peine perdue de se battre et que ce serait plus simple d’être très individualiste et d’en n’avoir rien à foutre du sort des autres », nous dit ainsi Camille, 26 ans, militante dans un parti politique de gauche.

« Face aux problèmes de la société, les personnes de droite vont envisager des solutions individuelles, contrairement à celles de gauche, poursuit le docteur en psychologie. C’est la théorie du "si on veut, on peut". Cela protège de la dépression car on a l’impression d’avoir le contrôle sur notre vie. A contrario, les sympathisants de gauche constatent que les problèmes de la société dépassent l’échelle individuelle et se sentent dépassées par les événements. » Une idée que réfute David, 31 ans, qui a longtemps milité chez Les Républicains avant de soutenir Eric Zemmour en 2022. « Les gens de gauche prônent des valeurs individualistes pour certaines minorités alors que nous, au contraire, on est plus soucieux de créer un destin commun au sein de notre pays. »

Changer les choses individuellement

« Je sens une pression psychologique en n’ayant pas un comportement irréprochable s’agissant des questions environnementales, confie de son côté Emma. A mon sens, ce sont des sentiments que n’ont pas les personnes avec une sensibilité politique de droite, puisqu’elles se confortent dans l’ordre établi qui ne nécessite pas d’implication personnelle. »

Que lui répond Lucas, 25 ans, encarté chez Les Républicains ? « Sur la question écologique, tout une partie de la gauche considère que c’est presque trop tard et je comprends que cela les déprime. Nous on croit qu’on peut changer les choses individuellement. On a souvent l’image des gens de droite qui veulent garder l’ordre établi mais c’est faux. Contrairement à la gauche, on veut la changer en partant de ce qui existe déjà parce qu’on considère que pour changer les choses, il faut une sorte de réalisme. »

« Plus aptes à voir les problèmes de la société »

Voici maintenant la deuxième hypothèse émise par le docteur en psychologie : les personnes souffrant de dépression voteraient davantage à gauche. « Si on rencontre des problèmes dans notre vie, on est plus aptes à voir les problèmes de la société. On est alors plus enclin à se dire qu’il faut la changer et donc à se tourner vers la gauche. »

« Ce raisonnement me semble périlleux », avance Maxime, 33 ans, encarté chez EELV depuis dix ans. Camille se montre aussi circonspecte. « Je serais tentée de penser que souffrir de dépression amène plutôt à une sorte d’apathie, au sentiment qu’on a aucune prise sur la société et que voter à gauche n’y changera rien. Voter à gauche, c’est déjà se dire qu’on peut changer les choses, qu’on a une prise, même infime, sur le monde. » Car « il y a aussi des militants qui sont dans la rue tous les week-ends et qui semblent être motivés par un optimisme qui fait envie », rappelle Emma.

Des pistes à prendre avec des pincettes

Pierre Bordaberry appelle en tout cas à prendre ses pistes avec des pincettes. « Il y a une corrélation mais les explications restent, en l’absence d’études complémentaires, de simples hypothèses. » Ne vous inquiétez donc pas, ce n’est pas parce que vous votez à gauche que vous tomberez forcément en dépression. On le rappelle, cette pathologie, qui touchera un Français sur cinq au cours de sa vie selon l’Inserm, résulte d’une interaction complexe de facteurs psychologiques, sociaux et biologiques.

De son côté, Dan continue d’espérer un monde gouverné par la gauche dans lequel les idées et programmes seraient appliqués concrètement, avec une réelle redistribution des richesses. « Peut-être alors que si nous vivions dans ce monde-là, les gens de droite seraient plus enclins à la dépression que les gens de gauche », ironise-t-il.