Si la tempête Ciaran a surtout fortement frappé le quart nord-ouest de la France, comme prévu, elle est aussi à l’origine de quelques dégâts dans le Sud-Ouest. « La tempête Ciaran a touché le département de la Gironde dans la nuit de mercredi à jeudi » confirme la préfecture de Nouvelle-Aquitaine ce jeudi matin.

La commune de Vendays-Montalivet, située dans la pointe du Médoc sur la côte Atlantique, est ainsi « la plus touchée avec 24 maisons endommagées, dont 6 très endommagées avec une partie de la toiture arrachée ». La route D102 est « obstruée par la chute d’arbres et la présence de fils électriques et de lampadaires à terre ». Dans les communes Les Eglisottes-et-Chalaures, (D123), Marcenais (D18), et Saint-Vivien-de-Médoc (D14), « plusieurs arbres sont en travers sur ces axes routiers ».

La passe du bassin d’Arcachon infranchissable

Dans la commune de Fargues-Saint-Hilaire, « un arbre est tombé sur la voirie » et dans la commune de Saint-Caprais-de-Bordeaux, « un poteau électrique est tombé sur la route de Madirac ».

Côté nautique, « la passe du bassin d’Arcachon est actuellement infranchissable suite à une très forte houle ». En revanche, concernant les transports (Tram, SNCF), le trafic circule normalement.

Le département de la Gironde reste placé en vigilance jaune pour les risques de vent, orages, pluie-inondation et crues sur les tronçons de la confluence Garonne-Dordogne et Estuaire.