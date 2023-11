Des consignes en vue de la rentrée des élèves, qui aura lieu dans quelques jours. Le secrétariat général de l’enseignement catholique recommande aux collèges catholiques sous contrat de « suspendre » la campagne de vaccination contre le papillomavirus, par « motif de précaution » après le décès d’un collégien, a-t-il indiqué mardi. Le garçon avait été victime d’une chute à la suite d'un malaise post-vaccinal.

« On n’est pas opposés à la vaccination, mais il s’est passé un événement dramatique, et il me semble qu’à la fois par respect vis-à-vis de la famille mais aussi en invoquant le motif de précaution, il est nécessaire de suspendre cette vaccination », a déclaré Philippe Delorme, à la tête du secrétariat. Il dit attendre « les résultats des investigations » et réclame au ministre de la Santé et l’ARS davantage de moyens d'« encadrement », pour que « les conditions de vaccinations garantissent à 100 % que ce drame ne puisse jamais se reproduire ». Il souhaite plus de personnel dédié « pour mieux surveiller et accompagner les élèves susceptibles de faire un malaise vagal ».

Le malaise vagal, « le premier risque »

Le 19 octobre dernier, un élève de 5e du collège Saint-Dominique à Saint-Herblain près de Nantes (Loire-Atlantique) a fait une lourde chute qui a provoqué un traumatisme crânien, à la suite d'un malaise survenu quinze minutes après une vaccination contre le papillomavirus au sein de son établissement, avait indiqué l’Agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la-Loire. L’ARS, qui exclut tout lien entre le vaccin et le malaise, avait annoncé la mort, le 27 octobre, de l’adolescent. Une enquête dont les résultats sont attendus le 8 novembre a été diligentée. De son côté, le parquet de Nantes a ouvert une enquête pour homicide involontaire.

« Le malaise vagal, c’est dans toute vaccination le premier risque. C’est la peur de l’aiguille, il n’y a là aucun lien avec le produit injecté. C’est un vaccin qu’on connaît très bien », a déclaré mardi matin sur RTL le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, qui « pense à la famille, à sa douleur, à sa tristesse à sa colère sans doute ». La vaccination dans ce collège de Loire-Atlantique était assurée par « les équipes du centre hospitalier universitaire de Nantes », a précisé le ministre.

A la suite de cet accident, la campagne de vaccination avait été suspendue en Loire-Atlantique. Elle reprendra dès la rentrée le 6 novembre, a précisé l’ARS. La campagne de vaccination de collégiens en classe de 5e contre les papillomavirus humains (HPV), à l’origine de nombreux cancers comme celui du col de l’utérus, a été lancée début octobre en France. Elle n’est pas obligatoire.