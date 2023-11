Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Cette nuit, la tempête Ciaran s’est abattue sur la France en s’attaquant tout d’abord à l’ouest de la Bretagne puis au Cotentin. Trois départements sont ainsi entrés progressivement en vigilance rouge vent : le Finistère à minuit, les Côtes-d’Armor à 2 heures, puis la Manche une heure plus tard. Vers 8 heures, seul la Manche restait en vigilance rouge. Sur France Info, Clément Beaune a annoncé la mort d’un chauffeur routier dans l'Aisne. Dans le Finistère, désormais en orange, la circulation est par contre interdite ce matin sur l’ensemble du réseau routier, la tempête ayant provoqué « la chute au sol de très nombreux arbres, branches et lignes électriques et téléphoniques ».

La situation des civils à Gaza continue d’inquiéter. Il faut dire que dans sa lutte contre le Hamas, Israël a frappé mardi et mercredi le plus grand camp de réfugiés de ce territoire palestinien. Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres s’est dit « atterré » par ces frappes sur Jabaliya, où vivent 116.000 personnes. Pour le Haut-commissariat aux droits de l’homme des Nations unies, ces bombardements pourraient même constituer « des crimes de guerre ». En France, le Quai d’Orsay s’est pour sa part dit « profondément inquiet du très lourd bilan » de ces frappes israéliennes. Tout en réitérant « son appel à une trêve humanitaire », la diplomatie française a tenu à rappeler que « la protection des populations civiles est une obligation du droit international qui s’impose à tous ».

Depuis le 7 octobre, date du début de la guerre entre Israël et le Hamas, « 857 actes antisémites » ont été recensés en France, et « 425 » personnes ont été arrêtées, selon les chiffres mardi de Gérald Darmanin. La haine ne retombe pas pour autant : un homme de 33 ans et une femme de 29 ans, nés en Moldavie, ont été interpellés vendredi dernier pour avoir tagué une étoile de David sur un mur dans le 10e arrondissement de Paris et placés en rétention administrative ce qui devrait entraîner « leur expulsion du territoire », a indiqué mercredi le parquet, confirmant une information de BFMTV. Le couple a pour sa part « déclaré avoir commis cette infraction sur la commande d’un tiers ».