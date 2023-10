Testée à Lille, Rouen et Valence, la nouvelle politique de rémunération des livreurs Uber Eats doit être étendue au reste du territoire « dans les prochains jours ». Mais le syndicat Union-Indépendant s’y oppose. Il estime que la nouvelle grille fait baisser « de 10 % à 40 % » ce que gagne chaque livreur et dénonce dans un communiqué cette décision « inacceptable » qui a été prise « sans consultation » et qui provoque une « baisse drastique de la rémunération ».

A l’essai depuis le 10 octobre, le « nouveau système de tarification » a été mis en place par Uber Eats pour « valoriser le temps passé à réaliser la course », avance de son côté la plateforme de livraison, contactée par l’AFP.

D’après Uber Eats, une « rémunération plus juste »

« Le calcul du prix d’une course prend désormais en compte le temps de livraison (que ce soit le temps d’attente au restaurant, pour se rendre à celui-ci ou l’attente chez le client par exemple) », explique-t-elle, ajoutant que cette nouvelle tarification « assure d’avoir une rémunération plus juste pour les livreurs », qui sont environ 65.000 aujourd’hui en France.

Uber Eats se défend et affirme que « ce changement ne vise pas à diminuer la rémunération moyenne par course », ajoutant qu’ils continueront de « suivre son impact pour les livreurs, les restaurateurs et les clients de l’application de près ». Le groupe précise par ailleurs que cette mesure s’accompagne de la mise en place d’un « revenu minimum horaire de 11,75 euros », résultant d’un accord signé en avril 2023 entre les plateformes de livraison et les organisations syndicales.

Grève dans le Nord

Le syndicat Union-Indépendants, contacté par l’AFP, indique, lui, « ne rien comprendre » à cette nouvelle grille tarifaire, et en demande « l’arrêt immédiat ». Dans le nord de la France, à Armentières ou encore Douai par exemple, des livreurs Uber Eats ont fait grève pour dénoncer ce nouveau système de tarification, alors qu’Uber Eats s’apprête à étendre la mesure « au niveau national dans les prochains jours ».

Le syndicat Union-Indépendants se dit « prêt à discuter pour construire une vraie tarification, basée sur des éléments lisibles », tout en invitant les livreurs à « se tenir prêts à se mobiliser massivement si rien ne change ». La CGT félicite quant à elle les livreurs grévistes et appelle à « amplifier le mouvement » partout en France, notamment lors du week-end du vendredi 3 au dimanche 5 novembre.