C’est le troisième suicide d’un salarié de la Banque de France en quelques mois. Et même si rien ne laisse penser, à ce stade, qu’une raison professionnelle soit à l’origine de ce geste, les syndicats comptent demander une enquête, a appris mardi l’AFP de sources concordantes.

Dans un communiqué, la CGT, premier syndicat de la banque centrale, souhaite élargir les investigations et « demande une enquête concernant tous les suicides de collègues depuis 2019 ». « On compte [également] demander une enquête pour éclaircir les causes » de ce troisième suicide, a confirmé auprès de l’AFP Frédéric Pianet, élu du Syndicat national autonome du personnel de la Banque de France (SNABF-Solidaires), deuxième syndicat de la banque.

Expertise en cours

« Les informations dont nous disposons à ce stade semblent montrer qu’aucune alerte professionnelle n’avait été relevée », précise une note interne de la Banque de France communiquée mardi aux salariés. « On peut parfois avoir des doutes, là cela semble uniquement être pour des raisons personnelles », a déclaré auprès de l’AFP Yannick Guillemaud, membre du SNABF-Solidaires et représentant du personnel au Conseil général, l’équivalent d’un conseil d’administration, de la banque.

Trois semaines auparavant, les syndicats avaient décidé de lancer une expertise après deux suicides de salariés en juin, dont l’un pointait directement dans une lettre la part de responsabilité de son employeur.

Un plan « bien-être au travail »

Le gouverneur avait au même moment annoncé le lancement d’un programme dit d’action « Bien-être au travail », selon lui « plus utile que le vote d’une alerte syndicale sur l’ensemble de la Banque ». Ce plan, qui doit associer l’encadrement, les agents et les élus du personnel, commencera par des enquêtes dans tous les métiers du groupe et comprendra un volet sur la charge de travail.

La CGT a critiqué dans son communiqué ce plan, qu’elle considère comme « une contre-expertise à la main de la direction », tandis que M. Pianet, du SNABF-Solidaires, espère qu’il y aura une « complémentarité » entre les deux expertises et que ce plan « débouchera sur des choses concrètes ».