Ils étaient montés au parlement la demander en avril dernier, là voilà dans les tuyaux : le Sénat s’apprête à lancer ce mardi soir une commission d’enquête sur le trafic de drogue, a appris 20 Minutes de sources concordantes. En effet, la commission des lois du Sénat s’est réunie ce mardi à 14 heures pour acter de la recevabilité d’une demande d’enquête parlementaire formulée par le sénateur républicain Bruno Retailleau sur « l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier ». Les présidents de groupe se réunissent à nouveau ce soir pour la lancer officiellement et en désigner le rapporteur.

Un détournement politique par la droite ?

« Il est probable que ce soit François-Noël Buffet, président de la commission des lois, qui en prenne la présidence car la demande vient de son groupe », explique à 20 Minutes le sénateur EELV Guy Benarroche. L’écologiste marseillais, qui avait été avec le sénateur communiste des Bouches-du-Rhône Jérémy Bachi à l’origine d’une première demande de commission d’enquête regrette toutefois que la droite, majoritaire au Sénat, leur ait coupé l’herbe sous le pied. « C’est une sorte de détournement politique par la droite. Le périmètre de cette commission d’enquête porte seulement sur le narcotrafic sans laisser de place aux questions sociales, de santé publique, et celle des familles des victimes. »

Hassen Hammou, fondateur du collectif Trop jeune pour mourir et membre d’EELV, était à l’origine d’un lobbying pour que cette commission ait lieu. « C’est une belle victoire, mais je déplore que le sujet du trafic de drogue ne soit pas pris dans toutes ses dimensions », réagit-il. Aussi, si la demande initiale était portée par des élus et des acteurs associatifs marseillais, cette commission d’enquête se retrouve, si elle devait être formellement lancée ce mardi soir, dirigé par des élus qui ne sont pas de la ville dans laquelle le narcotrafic a déjà fait près de 50 morts, avec une nouvelle victime ce dimanche, et une centaine de blessés cette année.