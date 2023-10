Le nombre de détenus en France est reparti à la hausse avec 74.342 personnes incarcérées au 1er octobre contre 73.693 en septembre, selon les données du ministère de la Justice publiées mercredi.

C’est la troisième fois depuis le début de l’année que le nombre de détenus franchit la barre des 74.000 alors que le nombre de places opérationnelles dans les prisons françaises était de 60.850 au 1er octobre.

2.480 détenus contraints de dormir sur un matelas à même le sol

La densité carcérale globale s’établit à 122,2 % contre 119,2 % il y a un an. Dans les maisons d’arrêt, où sont incarcérés les détenus en attente de jugement, et ceux condamnés à de courtes peines, le taux d’occupation est de 146,3 %. Il atteint ou dépasse même les 200 % dans dix établissements. En raison de cette surpopulation, 2.480 détenus sont contraints de dormir sur un matelas posé à même le sol. Ils étaient 2.053 dans ce cas il y a un an.

Parmi les personnes incarcérées, 19.909 sont des prévenus, incarcérés dans l’attente de leur jugement. Ils représentent 26,8 % du nombre total de détenus (le même pourcentage que l’an dernier).

15.000 nouvelles places d’ici à 2027

Au total, 89.646 personnes étaient placées sous écrou au 1er octobre. Parmi elles, on compte 15.304 personnes non détenues faisant l’objet d’un placement sous bracelet électronique ou d’un placement à l’extérieur. Le nombre de femmes écrouées (3,7 % de la population carcérale totale) et de mineurs (0,8 %) reste stable.

Face à la surpopulation carcérale chronique – qui a valu à la France une nouvelle condamnation de la Cour européenne des droits de l’Homme en juillet –, le gouvernement table sur la construction de 15.000 nouvelles places de prison d’ici à 2027.