Quoi de neuf au 1er novembre 2023 ? Eh bien, pas mal de choses qui vont influer sur votre quotidien, de près ou de loin, et à plus ou moins long terme. Montant des retraites, prix du gaz, trêve hivernale, pneus neige… On passe en revue l’essentiel des nouveautés pour que vous ne soyez pas perdus.

Les retraites du privé revalorisées

Les retraites complémentaires sont revalorisées de 4,9 %, comme l’explique Service public. Cette hausse, qui correspond au niveau de l’inflation estimée par l’Insee pour l’année 2023, concerne plus de 13 millions de personnes en France. Elle fait partie de l’accord signé récemment entre l’Agirc-Arrco et les partenaires sociaux.

Le prix repère du gaz en augmentation

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) publie tous les mois, depuis la fin des tarifs réglementés du gaz fin juin, le prix repère de vente du gaz naturel. Il n’est là qu’à titre indicatif, et permet aux consommateurs de s’orienter parmi les offres.

Ce fameux prix repère moyen est de 91,04 euros/MWh pour novembre, en dessous du niveau moyen du bouclier tarifaire qui était en vigueur au 30 juin 2023, indique la CRE.

La trêve hivernale entre en vigueur

A compter du 1er novembre, un propriétaire ne peut plus expulser son locataire : c’est la trêve hivernale, qui va courir jusqu’au 31 mars 2024. Il y a cependant plusieurs exceptions. Cela concerne les relogements liés à des besoins familiaux, les squatteurs, les époux dont l’expulsion a été décidée par un juge, dans le cas de violences ou d’un divorce. Plus de détails par ici.

Le retour des pneus hiver obligatoires

Rebelote pour les montagnards. Pour la troisième année consécutive, les personnes prenant la route dans les massifs français ont l’obligation d’avoir des pneus neige, des chaînes ou des chaussettes à neige. L’obligation court du 1er novembre au 31 mars et concerne 34 départements, à retrouver par ici.

De nouvelles procédures pour régler des litiges

Deux nouvelles procédures voient le jour pour régler à l’amiable des litiges. Le but : accélérer la machine judiciaire. On compte d’une part l’audience de règlement amiable, l’ARA, où le juge tente d’aider les parties à trouver un accord.

D’autre part, il y a la césure du procès, qui permet aux parties de demander le jugement d’une partie de leur litige. Le reste du désaccord pourra être réglé via une médiation ou une conciliation de justice.

Une version payante sur Facebook et Instagram

Meta l’a annoncé il y a peu : les utilisateurs européens de Facebook et Instagram vont se voir proposer une version payante courant novembre. Celle-ci, qui coûtera 9,99 euros par mois sur ordinateur, et 12,99 euros par mois via l'appli, permettra de se passer de pub.

La version gratuite sera toujours accessible, avec des publicités ciblées.