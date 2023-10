La préfecture de l’Hérault a annoncé plusieurs mesures afin de renforcer le dispositif de sécurité pour les fêtes d’Halloween. Elle répond en ce sens aux directives du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui a « demandé aux préfets d’anticiper les risques de violences urbaines ».

L’arrêté préfectoral a pris effet ce mardi à 7 heures. Il est valable jusqu’au 1er novembre à 18 heures. Il concerne notamment les engins pyrotechniques. « L’achat, la vente, le port, le transport et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques de toutes catégories » sont interdits. A l’exception des seuls artificiers professionnels.

Un arrêté similaire dans l’Aude

Mais également les produits inflammables. « L’achat, la vente, l’enlèvement et le transport d’alcool ménager, de carburant en jerricans, citernes ou récipients divers », sont prohibés ; précise l’arrêté. Là encore, les professionnels justifiant d’une activité rendant nécessaire l’approvisionnement en carburants sont autorisés à s’en procurer.

Au regard « du contexte d’élévation du plan Vigipirate au niveau « urgence attentat » et de la forte mobilisation des forces de l’ordre » et « afin d’assurer le bon déroulement des festivités et de garantir la sécurité de tous », la préfecture de l’Aude a publié un arrêté avec des interdictions à peu près similaires.