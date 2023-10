Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les 49.3 continuent de pleuvoir sur l’Assemblée nationale. Elisabeth Borne a encore surmonté lundi deux motions de censure, obtenant l’adoption en première lecture du volet « recettes » du budget de la Sécurité sociale, avant de dégainer dans la foulée un nouveau 49.3 pour faire passer sans vote le reste du texte. Sans surprise, les insoumis ont riposté par l’annonce d’une nouvelle motion face à ce quinzième recours de la Première ministre à l’arme constitutionnelle décriée. Le groupe RN pourrait en faire autant. Accusée par les oppositions de « banaliser » le recours au 49.3 au mépris du débat parlementaire, la Première ministre les a renvoyées à leur « refus de trouver des points d’accord ».

Joe Biden a voulu être très clair lundi sur l’intelligence artificielle : cette technologie « doit être encadrée ». La Maison-Blanche a donc dévoilé lundi des règles et principes censés assurer que l’Amérique « montre la voie » dans cette régulation. Le président a pour l’occasion signé un décret qui impose notamment aux entreprises du secteur de transmettre au gouvernement fédéral les résultats de leurs tests de sécurité, quand leurs projets posent « un risque sérieux en termes de sécurité nationale ». Le texte lance également des recherches sur l’impact de l’IA sur le marché du travail et recommande le développement d’outils pour identifier facilement les contenus produits avec de l’IA. Toutefois, Joe Biden ne dispose que d’une marge de manœuvre limitée. Toute législation réellement contraignante et ambitieuse doit en effet passer par le Congrès américain, mais celui-ci est divisé entre démocrates et républicains.

Alors que, selon Benyamin Netanyahou, l’armée israélienne progresse « méthodiquement » dans la bande de Gaza, la situation est aussi particulièrement angoissante pour les familles d’otages franco-israéliens détenus par le Hamas. Pour se « faire entendre », environ dix d’entre elles sont arrivées lundi soir à Paris. Elles ont été accueillies à l’aéroport de Roissy par une vingtaine de personnes qui brandissaient des portraits d’otages. Ces familles franco-israéliennes se rendront mardi à l’ambassade d’Israël à Paris et rencontreront plusieurs élus, accompagnées de l’association « 7 octobre 2023, vie brisée en Israël », qui rassemble des familles de victimes françaises.