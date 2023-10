Le camp de Rivesaltes, près de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, n’a sans doute pas encore livré tous ses lourds secrets. Edifié dans un premier temps pour accueillir les Républicains espagnols en 1939, il avait ensuite accueilli dans des conditions épouvantables des juifs et des Tsiganes pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis, après-guerre, des prisonniers de l’Axe ou des personnes soupçonnées de collaboration. Et enfin 21.000 Harkis, après les accords d’Evian et leur départ précipité d’Algérie en 1962.

C’est cette dernière population qui est à l’origine des opérations de géolocalisation et de fouilles lancées ce lundi par l’Etat. Elles visent à identifier l’emplacement d’un ancien cimetière dans lequel les corps de nombreux harkis auraient été enterrés, entre 1962 et 1964. Les conditions d’internement indignes y avaient entraîné une très forte mortalité, notamment infantile.

Une opération similaire à celle menée sur l’ancien camp de Saint-Maurice l’Ardoise

« Grâce aux recherches des archéologues de l’Inrap, une piste sérieuse concernant la localisation potentielle du cimetière a été présentée et pourra ainsi être vérifiée, évoque le ministère des armées. En 2022, l’Etat avait lancé une opération similaire sur le site de l’ancien camp de Saint-Maurice l’Ardoise [dans le Gard] qui avait permis d’identifier, le 20 mars 2023, la localisation du cimetière d’enfants harkis du camp et de confirmer la présence de dépouilles ». En 2015, un mémorial a été édifié sur le camp de Rivesaltes.

Patricia Mirallès, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Armées, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire a demandé à la commission nationale indépendante harkis de réaliser un rapport sur les conditions de création et d’oubli du cimetière du camp. Le camp de Rivesaltes « fait partie des sites donnant droit à une réparation dans le cadre de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les Harkis, voulue par le président de la République », précise le ministère.