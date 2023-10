Des vents forts et des précipitations importantes sont attendus mercredi sur l’ouest de la France. Selon les prévisions de Météo-France, « mercredi en fin de journée, la dépression Ciaran centrée au sud de l’Irlande apportera un temps agité à l’ouest d’un axe Poitou-Charentes / Hauts-de-France, avec de fortes rafales de vent pour la soirée et la nuit suivante, et des précipitations parfois soutenues ».

Un épisode qui peut devenir dangereux, compte tenu notamment du risque de chute d’arbres avec des rafales autour de 150 km/h, selon France 2. « Avec les pluies récentes, la saturation des sols superficiels en eau le rend plus malléable : cela favorise la chute des arbres », explique ainsi Serge Zaka, « chasseur d’orages » et membre de l’association Infoclimat. « Avec la douceur exceptionnelle (toujours en cours) de l’automne, les arbres ont à peu près dix jours de retard sur leur dormance hivernale. Les feuilles restent présentes sur de nombreuses espèces. La prise au vent est donc plus forte et cela favorisera la chute des arbres », ajoute-t-il sur X.

Le phénomène devrait se poursuivre jeudi, avec « un fort coup de vent probable sur le quart nord-ouest de la France », poursuit Météo-France. Si l’organisme public de météorologie n’a pas encore émis de vigilance particulière, il affirme à 20 Minutes qu’il va bientôt communiquer sur le phénomène.