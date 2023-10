Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

En pleine guerre entre le Hamas et Israël, des dizaines de personnes ont fait irruption dimanche sur le tarmac de l’aéroport de Makhatchkala, capitale de la république russe du Daguestan. La foule était apparemment à la recherche des passagers d’un vol en provenance d’Israël. Soixante personnes ont été interpellées et neuf policiers ont été blessés, ont indiqué les autorités russes. Les Etats-Unis ont dénoncé des « manifestations antisémites ». « L’aéroport est entièrement sous le contrôle des forces de l’ordre » actuellement, a annoncé le ministère russe de l’Intérieur dans un communiqué.

Quatre personnes qui s’étaient arrêtées sur une chaussée mal éclairée dimanche soir à Sarcelles (Val-d’Oise) ont été mortellement percutées par un automobiliste, d’après une source policière. Le conducteur, titulaire d’un permis valide, a été placé en garde à vue et « a été testé négatif à l’alcool et aux stupéfiants », indique la même source. Les quatre victimes avaient entre 31 et 66 ans.

Véritable projet culturel du président de la République, la Cité internationale de la langue française sera inaugurée ce lundi à Villers-Cotterêts, lieu historique où François Ier avait signé, en 1539, l’ordonnance imposant l’usage du français dans la rédaction des textes juridiques. Le château, entièrement rénové, « sera le cœur battant de la francophonie », a assuré la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, qui sera présente aux côtés d’Emmanuel Macron pour l’inauguration. Le choix du lieu est également dicté par « les difficultés économiques et sociales du territoire », d’après l’Elysée. Marqué par le chômage et la désindustrialisation, Villers-Cotterêts s’est depuis plusieurs années tourné vers le vote d’extrême droite.