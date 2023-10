Sortez votre plus beau ciré et surtout faites preuve de vigilance si vous passez le week-end près des côtes. Le temps samedi sera très perturbé, pluvieux et venteux sur un large quart Nord-Ouest et une vigilance Orange Vagues-Submersion sera lancée pour cinq départements du littoral, selon les prévisions de Météo-France. Les départements concernés sont ceux du Finistère (29), du Morbihan (56), de Loire-Atlantique (44), de Vendée (85) et de Charente-Maritime (17) pour la pleine mer de l’après-midi de samedi.

« Les vagues qui déferlent sur les plages ou les jetées peuvent être importantes et emporter les visiteurs. Il est donc rappelé à chacun d’éviter de circuler en bord de mer à pied ou en voiture, et de faire preuve d’une extrême prudence à l’approche du littoral », alerte la préfecture du Finistère.

De grosses rafales

Le vent risque aussi de souffler très fort avec des rafales pouvant aller jusqu’à 70 à 90 km/h dans l’intérieur des terres et localement jusqu’à 100 km/h. En Loire-Atlantique par exemple, la ville de Nantes a indiqué que la majorité de ses parcs et jardins ne seront pas accessibles l’après-midi en raison des intempéries, et le conseil départemental a prévenu de possibles perturbations de circulation sur le pont de Saint-Nazaire.

On pourra aussi craindre des coups de vent violents et localisés à plus de 100 km/h proche de la côte, du sud Bretagne à la Vendée. De nombreuses averses localement orageuses, sont aussi prévues.