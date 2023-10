Pourquoi, trois ans après la tempête Alex, les travaux de reconstruction n’ont pas avancé autant qu’ils auraient dû dans les Alpes-Maritimes ? Avec des ouvrages toujours temporaires et certains chantiers à l’arrêt. Ou, au moins, au ralenti. La question (et l’agacement) est revenue sur toutes les lèvres la semaine dernière dans la vallée de la Vésubie à nouveau touchées par des intempéries. La métropole Nice Côte d’Azur évoque l’enquête en cours pour des soupçons de « détournement de fonds » et certains blocages réglementaires qu’un nouvel arrêté du préfet devrait permettre de lever.

Mais, privé de certains crédits promis par l’Etat, la collectivité, qui « frise » déjà le plafond d’endettement, comme l’avait reconnu Christian Estrosi, aurait-elle elle-même décidé de ralentir la cadence pour faire pression au plus haut niveau ? C’est en tout cas ce que pourrait laisser penser un document interne, révélé jeudi par Mediapart.

Un coup de pression en direction de l’Etat ?

Le pureplayer reproduit une note datée du 22 septembre 2022 et attribuée au « comité de direction générale de la métropole ». Elle ferait le compte rendu d’une « réunion maire/préfet » organisé trois jours plus tôt. Un paragraphe intitulé « crédits tempête Alex » fait bien état d’un « blocage » sur les sommes alloués par l’Etat. Sur les 152 millions d’euros « attendus » pour les travaux de reconstruction dans les vallées, seuls 42 millions auraient été « payés » et « on n’aura pas l’argent », est-il écrit.

« L’arbitrage CE », comprendre Christian Estrosi, aurait alors décidé du « maintien d’une pression très forte » avec l'« arrêt de tous les travaux » qui ne « reprendront [que lorsqu’on] aura reçu les financements de l’Etat ».

En attendant, toujours selon le document, il était également préconisé d’adopter une « communication positive […] vis-à-vis des élus » des villages, dans les vallées concernées, et de « valoriser » auprès d’eux « ce qui a été fait ».

« Aucune décision d’arrêt des travaux n’a été envisagée ou prise »

Sollicité par 20 Minutes ce vendredi, l’entourage de Christian Estrosi « ne dément pas » l’existence de cette note a priori issue de la direction générale des services de la métropole mais assure ne pas en avoir eu « du tout connaissance ». Pour le reste, le cabinet du maire de Nice, président de la métropole, renvoie aux déclarations de l’avocat de la collectivité, cité dans Mediapart. Si le rythme des travaux a bien été « freiné » (moins de 29 millions d’euros budgétisés cette année, contre plus de 57 millions en 2022), ce ne serait bien qu’en raison de « l’absurdité du droit applicable » et de « l’existence d’une procédure judiciaire », appuie Me Olivier Baratelli.

« Je me montre formel en indiquant que les montants engagés en 2023 démontrent à eux seuls, et clairement, qu’aucune décision d’arrêt des travaux n’a été envisagée ou prise », poursuit le conseil. Un « coup de pression » en direction de l’Etat aurait pourtant bien été la stratégie adoptée, selon une source proche du dossier à Mediapart.

Dans un post publié le 3 octobre, trois ans jours pour jour après la tempête Alex, Emmanuel Macron avait lui même tenu à rappeler que « 615 millions d’euros ont été engagés pour une reconstruction résiliente et durable » des vallées.