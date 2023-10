Début 2024, une quinzaine de sites de la région Paca vont être équipés de bornes d’appel d’urgence directement reliées aux centres de supervision des forces de l’ordre, annonce le président du conseil régional Renaud Muselier (Renaissance), qui réaffirme « sa volonté « d’innover » et « d’aller toujours plus loin » en matière de sécurité.

Installées aux abords de lycées et de gares pointées comme présentant des enjeux de sécurité, la plupart des bornes seront dotées de caméras. Dans une deuxième phase de l’expérimentation, les communes pourront aussi acquérir ces bornes d’appel d’urgence avec un cofinancement de la région.

Reconnaissance faciale

Après l’assassinat de Dominique Bernard à Arras, Renaud Muselier remet aussi à l’ordre du jour la reconnaissance faciale dans les lycées. Un nouveau dossier d’autorisation doit être déposé avant la fin de l’année auprès de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL). Cette dernière avait refusé en 2019 une telle expérimentation, estimant alors que « ce dispositif concernant des élèves, pour la plupart mineurs, dans le seul but de fluidifier et de sécuriser les accès n’apparaît ni nécessaire, ni proportionné pour atteindre ces finalités ».

La CNIL estimait alors suffisant les moyens alternatifs tel qu’un contrôle par badge pour contrôler les accès à un lycée. Avec le contexte actuel, la région Paca espère une évolution de la doctrine.