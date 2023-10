Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Tuerie aux Etats-Unis : Le suspect toujours introuvable, il aurait laissé une « suicide note »

Une gigantesque chasse à l’homme. Un suspect introuvable. Des habitants à cran. Une ville endeuillée et confinée. Plus de 24 heures après la tragédie qui a frappé Lewiston, dans le Maine, la traque qui mobilise policiers et agents du FBI dans une région couverte de forêts et de rivières n’avait rien donné, jeudi soir. Robert Card, un réserviste de l’armée de 40 ans recherché pour une double fusillade qui a fait 18 morts et 13 blessés dans un bowling et un bar, la veille, a réussi à se volatiliser. Il n’est toutefois pas exclu qu’il soit mort : selon des informations de ABC News pour l’instant non-confirmées par les autorités, une « suicide note » (lettre d’adieu) aurait été retrouvée dans l’une des résidences familiales perquisitionnées.

Elisabeth Borne dévoile ses mesures pour les quartiers populaires

Après avoir apporté jeudi une réponse sécuritaire aux émeutes de l’été, Elisabeth Borne doit présider vendredi à Chanteloup-les-Vignes un comité interministériel des villes (CIV), dont sont attendues des mesures plus sociales et structurelles aux difficultés des quartiers populaires. Logement, emploi, éducation, écologie, sport… cette réunion doit permettre d’aborder les nombreux aspects de la politique de la ville, pensée pour résorber les inégalités entre les quartiers prioritaires (QPV) et le reste du territoire. La Première ministre rencontrera des élus à Chanteloup-les-Vignes, commune populaire des Yvelines dont la moitié des habitants vivent en quartier prioritaire, mais épargnée par les violences urbaines déclenchées au début de l’été par la mort du jeune Nahel, tué par un policier lors d’un contrôle routier.

Déchets nucléaires à Bure : Le Conseil constitutionnel statue sur le droit des générations futures

Le Conseil constitutionnel se prononce vendredi sur le droit des générations futures invoqué par les opposants au projet de centre Cigéo d’enfouissement des déchets les plus radioactifs à Bure (Meuse) issues des centrales nucléaires, dans une décision qui doit faire date pour la protection de l’environnement. Validé par le gouvernement qui l’a déclaré d’utilité publique en 2022, le projet Cigéo de stockage géologique à 500 mètres sous terre a déjà franchi de nombreuses étapes, bien que contesté depuis plus de vingt ans. Dernier recours en date : la déclaration d’utilité publique a été attaquée devant le Conseil d’État par des riverains, 14 organisations locales et 7 nationales comme Attac, France Nature Environnement, Greenpeace ou encore « Sortir du nucléaire ». Ce recours a été l’occasion de poser une Question prioritaire de Constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel pour vérifier si le mode de traitement des déchets prévu dans le sous-sol argileux de Bure respecte les principes constitutionnels, à savoir ceux posés par le préambule de la Charte de l'environnement de 2005.