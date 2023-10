De l’anatomie du corps en passant par l’essentiel consentement jusqu’aux pratiques sexuelles, Charline Vermont décortique la sexualité. Mercredi, la sexothérapeute a publié Corps, amour, sexualité : y’a pas d’âge pour se poser des questions ! La formatrice en santé sexuelle et créatrice du compte Instagram « Orgasme et moi » espère que ce guide sexuel à destination des adultes devienne un ouvrage de référence. À l’occasion de sa publication, elle a accepté de décortiquer cinq clichés de la vie sexuelle qu’elle évoque dans son livre.

Le cliché : « Faire l’amour, c’est la pénétration »

« C’est un sujet majeur ! 73 % des actes sexuels dans le cinéma classique, c’est de la pénétration. La représentation majoritaire reste celle qui dit que la pénétration phallo-vaginale est l’alpha et l’oméga de la sexualité et que le reste, ce n’est "pas du vrai sexe". Moi, j’ai commencé ma vie sexuelle avec des filles et on m’a souvent dit "Ah ! Alors tu n’as toujours pas fait l’amour !" Pourtant, à partir du moment où il y a un partage d’intimité et de plaisir, c’est du sexe. Il faut arrêter de parler de préliminaires. C’est un mot qui signifie précéder quelque chose de plus important. Mais il n’y a pas de hiérarchie dans les actes sexuels ! Par exemple, le sexe oral ou la masturbation mutuelle se suffisent en soi. La pénétration n’a pas à être considérée comme supérieure. D’autant que, comme je l’écris dans le livre, seulement 6 % des femmes cisgenres atteignent habituellement l’orgasme par seule pénétration vaginale. Sortir de cette représentation figée, c’est découvrir un monde de possibilités de donner et prendre du plaisir que l’on peut explorer à l’infini. »

Le cliché : « Sans érection, pas de désir »

« C’est totalement faux. Quand il n’y a pas d’érection, ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de désir. Il y a une véritable injonction à la performance dans la sexualité qui peut faire peur voire bloquer certaines personnes. Il faut absolument rappeler que ne pas réussir à avoir une érection, c’est normal, ça arrive à 40 % des gens dans une vie. J’aimerais que l’on arrête d’appeler cela une "panne". Les gens ne sont pas des machines, on ne bande pas sur commande comme on ne mouille pas sur commande. D’autant qu’on n’a pas besoin de bander pour prendre et donner du plaisir. On peut passer une nuit absolument magique sans qu’il y ait d’érection. J’en profite pour rappeler que l’inverse aussi est vrai : ce n’est pas parce qu’on bande, qu’on éprouve du désir. Que l’on possède un pénis, un clitoris ou un dicklit [le clitoris qui a grandi sous l’effet de la testostérone] pour les personnes trans, on peut avoir des érections purement mécaniques. Donc on le rappelle : une érection n’est pas un synonyme de consentement ! »

Le cliché : « Les sex-toys sont là pour remplacer les partenaires sexuels »

« Les sex-toys, c’est l’occasion d’en finir justement avec l’angoisse du manque d’érection. Jouer avec des sex-toys est une autre façon de faire l’amour mais ils ne remplacent absolument pas un ou une partenaire. Ce sont des alliés du plaisir ! Tout notre corps permet de prendre ou de donner du plaisir et nous avons la chance de vivre à une époque où il existe aussi une multitude de jouets – même si on a trouvé des jouets préhistoriques déjà dédiés au plaisir !

Avant on n’avait que le steak frites, aujourd’hui on peut aussi essayer les lasagnes ou les sushis »

Il faut rassurer les personnes qui ont un pénis mais aussi qu’ils fassent un travail sur leur ego. Un pénis, c’est 180 grammes. Sur un homme qui pèse par exemple 80 kg, heureusement que ce n’est pas le seul outil qu’il possède pour donner du plaisir ! Il existe des sex-toys pour tout le monde. C’est un peu comme si notre menu sexuel se diversifiait avec ces jouets : avant on n’avait que le steak frites, aujourd’hui on peut aussi essayer les lasagnes ou les sushis. Et éviter de rentrer dans une routine. Toute personne, et en particulier les hommes cisgenres, devrait voir ça comme une invitation au voyage, à l’exploration. »

View this post on Instagram A post shared by Orgasme et Moi (@orgasme_et_moi)

Le cliché : « L’anal, c’est pour les gays »

« Il y a un tabou autour du sexe anal chez les hommes hétérosexuels et cisgenres. La prostate est une glande de la taille d’une noix qui se situe sous la vessie et qu’on peut stimuler de manière indirecte par pression ou par pénétration. Si vous prenez du plaisir en stimulant votre prostate, ça signifie uniquement que vous avez une prostate. Ça n’a aucun rapport avec votre orientation romantique ou sexuelle ! Certaines personnes se définissant comme gays ne sont pas si sensibles que ça au plaisir prostatique quand d’autres qui se définissent comme hétéros adorent ça. C’est très difficile à déconstruire car nous avons baigné dans des injonctions autour d’une sexualité très hétéronormée et patriarcale. Mais à cause de cela on s’est créé beaucoup de barrières. Lorsqu’on me fait la réflexion que les orgasmes sont bien plus forts quand on a un clitoris que quand on a un pénis, je réponds : c’est parce que vous n’avez jamais vécu l’orgasme prostatique. J’ai vu des partenaires manquer de tomber dans les pommes tellement ces orgasmes sont intenses ! »

Le cliché : « Ton orientation sexuelle est gravée dans le marbre »

« Nos identités de genre, nos orientations romantiques et sexuelles sont fluides ! Elles sont vivantes, comme nous et elles ont vraiment vocation à évoluer en même temps que l’on avance dans la vie. Par défaut, on a longtemps considéré que tout le monde était hétéro. De nombreuses personnes qui sortent de cette hétérosexualité obligatoire réalisent alors l’incroyable complexité de leur orientation sexuelle. C’est un spectre, avec une infinité de nuances. Et quelle que soit votre nuance, vous n’avez absolument rien à prouver. Vous n’avez pas besoin de concrétiser, notamment par le sexe, pour être "validé" dans une orientation donnée. Par exemple, vous pouvez avoir une forte attirance pour des femmes, n’avoir jamais couché avec une femme et être lesbienne ou bisexuelle. La règle est simple : les personnes concernées sont les seules qui peuvent définir leur orientation. »