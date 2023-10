C’est le leader des vins et fines bulles du val de Loire, l’un des principaux concurrents français du champagne. C’est aussi une marque particulièrement investie dans l’œnotourisme et la découverte de son activité. Depuis plus de 30 ans, la maison Ackerman ouvre les portes de ses caves au grand public. « Ça fait partie de notre ADN », insiste Julien Goudeau, responsable tourisme de l’entreprise. Plus de 60.000 visiteurs sont reçus chaque année, dont environ 40.000 sur son site historique de Saint-Hilaire-Saint-Florent, à quelques minutes du centre-ville de Saumur (Maine-et-Loire). Il sera d’ailleurs l’un des lieux incontournables des Journées régionales de la visite d’entreprise en Pays-de-la-Loire, qui se déroulent de vendredi jusqu’à dimanche.

L'entrée de la cave historique d'Ackerman à Saumur. - F.Brenon/20Minutes

Le siège d’Ackerman n’abrite pourtant plus de production viticole depuis les années 1980. Seule une activité d’entreposage de quelques milliers de bouteilles est conservée. Mais ce qui attire le visiteur est ailleurs, c’est d’abord le décor atypique. Car les caves ont été creusées directement dans la pierre de tuffeau, à la manière des nombreux troglodytes de la région. Près de 7 kilomètres de galeries sont reliées les unes aux autres, éclairées et ventilées par des puits percés dans le plafond rocheux. Monumentales, elles atteignent par endroits jusqu’à 20 mètres de haut.

« C’était un visionnaire mais aussi un copieur »

« Jean-Baptiste Ackerman a acheté ces caves en 1840 pour leurs qualités naturelles propices à la conservation du vin. Il y fait environ 12°C, quelle que soit la saison, l’hydrométrie est constante, la luminosité est faible. Mais leur origine est beaucoup plus ancienne. On estime qu’elles existent depuis le XVe siècle », raconte Anaïs, l’une des guides d’Ackerman. « C’est très impressionnant. Je ne m’attendais pas à quelque chose d’aussi profond », s'étonne Martial, venu visiter avec sa famille. « C’est la vitrine de notre maison. Un patrimoine exceptionnel, fragile, qu’on se doit d’entretenir et valoriser », considère Julien Goudeau.

Les galeries monumentales des caves historiques d'Ackerman à Saumur. - F.Brenon/20Minutes

L’histoire de la marque, contée et expliquée par des objets d’époque, fascine également le public. C’est celle d’un Bruxellois passionné de physique-chimie qui, devenu marchand de vin, est persuadé que le potentiel géologique du Saumurois permettrait d’y produire des « vins effervescents égalant ceux de Champagne ». Jean-Baptise Ackerman sera le premier à importer sur les bords de Loire la méthode champenoise, qu’il faut plutôt appeler « méthode traditionnelle » depuis une bataille juridique à la fin du XIXe siècle. « C’était un pionnier qui a marqué son époque », décrit la guide. « C’était un visionnaire mais aussi un copieur si je comprends bien », rigole Martial.

« Leur valeur est inestimable »

Imité par d’autres maisons viticoles de la région (Bouvet-Ladubay, Langlois, Veuve Amiot…), Ackerman se développa fortement, notamment à l’étranger (Royaume-Uni, Etats-Unis…), sans parvenir toutefois à acquérir le prestige des grands vins de Champagne. L’entreprise produit aujourd’hui plus de 20 millions de bouteilles par an, tandis que le val de Loire est devenu le deuxième bassin de production de vins à « fines bulles » après la Champagne.

Témoin de ce succès commercial : le salon des conciliabules, visible sur le site historique, où sont aujourd’hui encore gardées les bouteilles les plus précieuses de la marque depuis 1900. « Quel goût peuvent-elles bien avoir aujourd’hui ? » s’interroge une visiteuse. « On ne le saura sans doute jamais, sourit Anaïs, la guide. Leur valeur est inestimable. Elles ne seront probablement jamais ouvertes. »

Ackerman, qui emploie 250 salariés, s’ouvre également à l’art contemporain. Ses galeries troglodytiques de Saint-Hilaire-Saint-Florent accueillent depuis quinze ans plusieurs œuvres spectaculaires, dans le cadre d’une collaboration avec le centre d’art moderne de l’Abbaye royale de Fontevraud.